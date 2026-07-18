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Тарпищев рассказал, в чем "Зенит" превосходит "Спартак" - РИА Новости Спорт, 18.07.2026
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Футбол
 
10:03 18.07.2026
Тарпищев рассказал, в чем "Зенит" превосходит "Спартак"

Тарпищев: "Зенит" превосходит "Спартак" по глубине состава

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкШамиль Тарпищев
Шамиль Тарпищев - РИА Новости, 1920, 18.07.2026
© РИА Новости / Владимир Песня
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Шамиль Тарпищев. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Шамиль Тарпищев заявил, что петербургский "Зенит" превосходит московский "Спартак" по глубине состава.
  • Матч за Суперкубок России "Зенит" — "Спартак" пройдет в субботу в Нижнем Новгороде, начало игры — 19:30.
  • В летнее трансферное окно состав "Зенита" пополнили защитник Кевин Андраде и нападающий Фелипе Аугусто, а единственным новичком "Спартака" стал защитник Виктор Парада.
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 июл - РИА Новости, Андрей Михайлов. Президент Федерации тенниса России и болельщик московского "Спартака" Шамиль Тарпищев в преддверии матча за Суперкубок России по футболу заявил РИА Новости, что петербургский "Зенит" превосходит его любимую команду по глубине состава.
Матч за Суперкубок России "Зенит" - "Спартак" пройдет в субботу в Нижнем Новгороде. Начало игры - 19:30.
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"Думаю, футболисты готовы не в полной мере. На первый план, скорее всего, выйдет самоотдача. Чистой игры не будет, потому что рано. Если готовиться к чемпионату, Суперкубок в этом случае не главное. Прогнозировать что-то сложно", - сказал Тарпищев.
"Конечно, у "Спартака" больше проблем с усилением состава по позициям. Преимущество "Зенита" в том, что у них два состава, а у "Спартака" или того же "Краснодара" любая травма становится проблемой", - отметил собеседник агентства.
В летнее трансферное окно состав "Зенита" пополнили защитник Кевин Андраде и нападающий Фелипе Аугусто. Единственным новичком "Спартака" является защитник Виктор Парада. По словам главных тренеров команд Сергея Семака и Хуана Карлоса Карседо, приобретенные в это трансферное окно игроки готовы принять участие в матче за Суперкубок России.
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ФутболСпортРоссияНижний НовгородШамиль ТарпищевКарлос Карседо
 
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