Краткий пересказ от РИА ИИ Шамиль Тарпищев заявил, что петербургский "Зенит" превосходит московский "Спартак" по глубине состава.

Матч за Суперкубок России "Зенит" — "Спартак" пройдет в субботу в Нижнем Новгороде, начало игры — 19:30.

В летнее трансферное окно состав "Зенита" пополнили защитник Кевин Андраде и нападающий Фелипе Аугусто, а единственным новичком "Спартака" стал защитник Виктор Парада.

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 июл - РИА Новости, Андрей Михайлов. Президент Федерации тенниса России и болельщик московского "Спартака" Шамиль Тарпищев в преддверии матча за Суперкубок России по футболу заявил РИА Новости, что петербургский "Зенит" превосходит его любимую команду по глубине состава.

Матч за Суперкубок России " Зенит " - " Спартак " пройдет в субботу в Нижнем Новгороде. Начало игры - 19:30.

"Думаю, футболисты готовы не в полной мере. На первый план, скорее всего, выйдет самоотдача. Чистой игры не будет, потому что рано. Если готовиться к чемпионату, Суперкубок в этом случае не главное. Прогнозировать что-то сложно", - сказал Тарпищев.

"Конечно, у "Спартака" больше проблем с усилением состава по позициям. Преимущество "Зенита" в том, что у них два состава, а у "Спартака" или того же "Краснодара" любая травма становится проблемой", - отметил собеседник агентства.