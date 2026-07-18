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БПЛА, атаковавшие Тамбовскую область, были начинены поражающими элементами - РИА Новости, 18.07.2026
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10:09 18.07.2026 (обновлено: 16:34 18.07.2026)
БПЛА, атаковавшие Тамбовскую область, были начинены поражающими элементами

Первышов: атаковавшие Котовск БПЛА были снаряжены поражающими элементами

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкФрагмент двигателя беспилотника
Фрагмент двигателя беспилотника - РИА Новости, 1920, 18.07.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава Тамбовской области Евгений Первышов заявил, что ВСУ при ударе по складу Wildberries в Котовске хотели добиться как можно большего числа жертв.
  • Семь человек, работавших на объекте в ночную смену, погибли на месте, известно о 25 пострадавших.
  • При атаке дронов по объекту компании в подмосковной Электростали ранены 24 человека, часть из них в тяжелом состоянии.
  • Руководитель Wildberries Татьяна Ким пообещала оказать поддержку семьям погибших и пострадавшим.
  • Компания временно сняла с продажи товары из атакованных дронами логистических центров.
МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. ВСУ при ночной атаке на логистический центр Wildberries в Котовске хотели добиться как можно большего числа жертв, заявил глава Тамбовской области Евгений Первышов.
«

"Беспилотные летательные аппараты, которые нанесли удар по складу Wildberries, были снаряжены поражающими элементами для большего числа жертв", — написал он в "Максе".

По его словам, это был спланированный теракт против мирных жителей. Система ПВО сработала и сбила на подлете 28 БПЛА. Если бы они достигли цели, количество пострадавших могло быть гораздо больше, пояснил губернатор.
Первышов добавил, что семь человек, работавших на объекте в ночную смену, погибли на месте. Известно о 25 пострадавших, госпитализация потребовалась 23. Один из них в крайне тяжелом состоянии, шесть — в тяжелом и 16 — средней тяжести.
Прокуратура открыла горячую линию для оказания правовой помощи после атаки: 8 910 755 52 65. СК России возбудил дело о теракте.
Кроме того, как заявил ранее глава Подмосковья Андрей Воробьев, при ударе дронов по складу Wildberries в Электростали пострадали 24 человека, часть из них в тяжелом состоянии.
Основатель и руководитель компании Татьяна Ким пообещала оказать поддержку семьям погибших и пострадавшим. Wildberries временно снял с продажи товары из атакованных логистических центров.
Минобороны сообщало, что за ночь силы ПВО сбили 379 украинских дронов над Россией.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияКотовскТамбовская областьЕвгений ПервышовВооруженные силы УкраиныВайлдберриз (Wildberries)Следственный комитет России (СК РФ)Россия
 
 
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