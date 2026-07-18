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В Подмосковье при атаке БПЛА на склад Wildberries пострадали 24 человека - РИА Новости, 18.07.2026
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08:06 18.07.2026 (обновлено: 08:57 18.07.2026)
В Подмосковье при атаке БПЛА на склад Wildberries пострадали 24 человека

В Электростали при атаке БПЛА на склад Wildberries пострадали 24 человека

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи - РИА Новости, 1920, 18.07.2026
© РИА Новости / Светлана Шевченко
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • При ударе дронов по складу Wildberries в Электростали пострадали 24 человека, часть из них в тяжелом состоянии.
  • В результате падения БПЛА произошло возгорание на нефтебазе в Ногинске.
  • Пациентов и персонал близлежащего родильного дома эвакуировали.
  • Всего за ночь силы ПВО сбили 48 БПЛА в Московской области.
МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. При ударе дронов по складу Wildberries в Подмосковье пострадали 24 человека, сообщил глава региона Андрей Воробьев.
«

"Ночью Московская область подверглась атаке. <...> 24 человека получили ранения в результате падения БПЛА на территории склада Wildberries в Электростали. Часть пострадавших находится в тяжелом состоянии", — написал он на платформе "Макс".

Кроме того, при падении беспилотника произошло возгорание на нефтебазе в Ногинске. Рядом с ней находится родильный дом — пациентов и персонал эвакуировали и перевели в другие медицинские учреждения. На месте ударов работают пожарные, сотрудники МЧС и все оперативные службы.
Воробьев добавил, что при атаке на Ногинск ранения получили два человека. Врачи оказывают помощь всем пострадавшим.
Всего за ночь силы ПВО сбили 48 БПЛА в Московской области.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияЭлектростальМосковская область (Подмосковье)Андрей ВоробьевМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)НогинскВайлдберриз (Wildberries)
 
 
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