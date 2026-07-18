Силы ПВО за ночь сбили 379 украинских дронов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дежурные средства российской ПВО за минувшую ночь сбили 379 украинских беспилотников.
- Дроны были сбиты над несколькими российскими регионами, включая области, края и моря.
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО за минувшую ночь сбили 379 украинских беспилотников над российскими регионами, сообщили в Минобороны РФ.
"В течение ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 379 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении.
Дроны были сбиты над Белгородской, Брянской, Курской, Смоленской, Рязанской, Калужской, Тульской, Тамбовской, Орловской, Липецкой, Тверской, Псковской, Воронежской, Ростовской, Волгоградской, Ленинградской, Владимирской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом, Азовским и Черным моряками.
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