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Глава Wildberries пообещала помочь пострадавшим из-за атак ВСУ на склады - РИА Новости, 18.07.2026
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10:47 18.07.2026
Глава Wildberries пообещала помочь пострадавшим из-за атак ВСУ на склады

Ким: Wildberries окажет помощь пострадавшим при атаках ВСУ на склады

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкГенеральный директор Wildberries Татьяна Ким
Генеральный директор Wildberries Татьяна Ким - РИА Новости, 1920, 18.07.2026
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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Генеральный директор Wildberries Татьяна Ким. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Украинские БПЛА попали в логистический центр Wildberries в Котовске Тамбовской области, а также в склад компании в подмосковной Электростали.
  • В результате атаки погибли семь человек, пострадали 25, из них 23 были госпитализированы.
  • Глава Wildberries Татьяна Ким сообщила, что компания окажет необходимую поддержку пострадавшим сотрудникам.
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Wildberries окажет необходимую поддержку пострадавшим сотрудникам из-за атак ВСУ на склады компании, сообщила основатель и глава компании Татьяна Ким.
«
"Соболезную всем родным и близким погибших, мы обязательно поможем их семьям. Пострадавшим окажем всю необходимую поддержку", - написала она в своем Telegram канале.
Ранее губернатор региона Евгений Первышов сообщил, что украинские БПЛА ночью попали в логистический центр Wildberries в Котовске в Тамбовской области. В результате погибли семь человек, 24 человека пострадали. Позже Первышов уточнил, что число пострадавших выросло до 25 человек, из них 23 были госпитализированы в городские больницы Котовска и Тамбова, в областную больницу. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте.
Как сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев, двадцать четыре человека ранены в результате падения беспилотника на территории склада Wildberries в подмосковной Электростали, часть пострадавших в тяжелом состоянии.
Больница - РИА Новости, 1920, 18.07.2026
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КотовскТамбовская областьТамбовТатьяна Ким (Бакальчук)Вооруженные силы Украины
 
 
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