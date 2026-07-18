Глава Wildberries пообещала помочь пострадавшим из-за атак ВСУ на склады

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Украинские БПЛА попали в логистический центр Wildberries в Котовске Тамбовской области, а также в склад компании в подмосковной Электростали.
- В результате атаки погибли семь человек, пострадали 25, из них 23 были госпитализированы.
- Глава Wildberries Татьяна Ким сообщила, что компания окажет необходимую поддержку пострадавшим сотрудникам.
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Wildberries окажет необходимую поддержку пострадавшим сотрудникам из-за атак ВСУ на склады компании, сообщила основатель и глава компании Татьяна Ким.
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"Соболезную всем родным и близким погибших, мы обязательно поможем их семьям. Пострадавшим окажем всю необходимую поддержку", - написала она в своем Telegram канале.
Ранее губернатор региона Евгений Первышов сообщил, что украинские БПЛА ночью попали в логистический центр Wildberries в Котовске в Тамбовской области. В результате погибли семь человек, 24 человека пострадали. Позже Первышов уточнил, что число пострадавших выросло до 25 человек, из них 23 были госпитализированы в городские больницы Котовска и Тамбова, в областную больницу. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте.
Как сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев, двадцать четыре человека ранены в результате падения беспилотника на территории склада Wildberries в подмосковной Электростали, часть пострадавших в тяжелом состоянии.