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Один человек погиб при атаке ВСУ на подмосковный склад Wildberries - РИА Новости, 18.07.2026
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12:14 18.07.2026 (обновлено: 17:31 18.07.2026)
Один человек погиб при атаке ВСУ на подмосковный склад Wildberries

Воробьев: один человек погиб и 36 пострадали при атаке БПЛА ВСУ на Подмосковье

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкФельдшеры скорой помощи
Фельдшеры скорой помощи - РИА Новости, 1920, 18.07.2026
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • При атаке дронов на склад Wildberries в Электростали погиб один человек.
  • Обломки БПЛА также упали на здание детского сада на улице Западной.
  • Это привело к возгоранию, его ликвидировали на площади 100 квадратных метров.
  • Пострадавших среди детей и сотрудников нет.
  • Всего в результате налета беспилотников на Подмосковье ранены 36 человек, восемь из них в тяжелом состоянии.
МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Один человек погиб при атаке дронов ВСУ на склад Wildberries в Подмосковье, сообщил губернатор Андрей Воробьев.
«
"Пациент из Электростали скончался от полученных травм. Выражаю свои глубокие соболезнования родным и близким", — написал он на платформе "Макс".
Фрагмент двигателя беспилотника - РИА Новости, 1920, 18.07.2026
БПЛА, атаковавшие Тамбовскую область, были начинены поражающими элементами
Вчера, 10:09
Воробьев уточнил, что всего при налете БПЛА на регион пострадали 36 человек. Восемь раненых находятся в тяжелом состоянии, 23 — средней тяжести. Им оказывают медицинскую помощь.
В Электростали обломки БПЛА упали на детский сад на улице Западной. Это привело к возгоранию на площади 100 квадратных метров, сейчас огонь ликвидировали. Пострадавших среди детей и сотрудников нет, добавил губернатор.
Кроме того, как заявил ранее глава Тамбовской области Евгений Первышов, жертвами ночного удара дронов по складу Wildberries в Котовске стали семь человека, 25 получили ранения.
Основатель и руководитель компании Татьяна Ким пообещала оказать поддержку семьям погибших и пострадавшим. Wildberries временно снял с продажи товары из атакованных логистических центров.
Минобороны сообщало, что за ночь силы ПВО сбили 379 украинских беспилотников над Россией.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияМосковская область (Подмосковье)Евгений ПервышовАндрей ВоробьевНогинскЭлектростальТатьяна Ким (Бакальчук)Вайлдберриз (Wildberries)
 
 
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