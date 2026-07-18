Один человек погиб при атаке ВСУ на подмосковный склад Wildberries

Краткий пересказ от РИА ИИ
- При атаке дронов на склад Wildberries в Электростали погиб один человек.
- Обломки БПЛА также упали на здание детского сада на улице Западной.
- Это привело к возгоранию, его ликвидировали на площади 100 квадратных метров.
- Пострадавших среди детей и сотрудников нет.
- Всего в результате налета беспилотников на Подмосковье ранены 36 человек, восемь из них в тяжелом состоянии.
МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Один человек погиб при атаке дронов ВСУ на склад Wildberries в Подмосковье, сообщил губернатор Андрей Воробьев.
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"Пациент из Электростали скончался от полученных травм. Выражаю свои глубокие соболезнования родным и близким", — написал он на платформе "Макс".
Воробьев уточнил, что всего при налете БПЛА на регион пострадали 36 человек. Восемь раненых находятся в тяжелом состоянии, 23 — средней тяжести. Им оказывают медицинскую помощь.
В Электростали обломки БПЛА упали на детский сад на улице Западной. Это привело к возгоранию на площади 100 квадратных метров, сейчас огонь ликвидировали. Пострадавших среди детей и сотрудников нет, добавил губернатор.
Кроме того, как заявил ранее глава Тамбовской области Евгений Первышов, жертвами ночного удара дронов по складу Wildberries в Котовске стали семь человека, 25 получили ранения.
Основатель и руководитель компании Татьяна Ким пообещала оказать поддержку семьям погибших и пострадавшим. Wildberries временно снял с продажи товары из атакованных логистических центров.
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