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Дивеев: в матче со "Спартаком" нужно будет сдерживать Угальде и Барко - РИА Новости Спорт, 17.07.2026
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20:05 17.07.2026
Дивеев: в матче со "Спартаком" нужно будет сдерживать Угальде и Барко

Дивеев: в матче Суперкубка со "Спартаком" нужно будет сдерживать Угальде и Барко

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкИгорь Дивеев
Игорь Дивеев - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Защитник «Зенита» Игорь Дивеев заявил, что футболистам необходимо сдержать аргентинского полузащитника Эсекьеля Барко и костариканского нападающего Манфреда Угальде в матче за Суперкубок России против «Спартака».
  • Матч за Суперкубок России между «Зенитом» и «Спартаком» пройдет 18 июля в Нижнем Новгороде, начало игры — в 19:30 мск.
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 июл - РИА Новости, Андрей Михайлов. Футболистам "Зенита" необходимо сдержать в матче за Суперкубок России против московского "Спартака" аргентинского полузащитника Эсекьеля Барко и коста-риканского нападающего Манфреда Угальде, заявил журналистам защитник петербургского клуба Игорь Дивеев.
Матч за Суперкубок России пройдет 18 июля в Нижнем Новгороде. Начало игры - 19:30 мск.
«
"Для меня "Спартак" как был, так и остается принципиальным соперником. "Спартак" - та команда, против которой надо биться", - отметил Дивеев, который с лета 2019-го по январь 2026-го выступал за ЦСКА.
На вопрос о футболистах "Спартака", которых нужно сдержать, Дивеев ответил: "Угальде и Барко".
Эсекьель Барко - РИА Новости, 1920, 05.07.2026
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5 июля, 16:37
 
ФутболСпортМанфред УгальдеЭсекьель БаркоИгорь ДивеевСпартак МоскваЗенитПФК ЦСКАСуперкубок России по футболу
 
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