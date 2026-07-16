В Тюмени простились с известной биатлонисткой Галиной Куклевой

Краткий пересказ от РИА ИИ Прощание с олимпийской чемпионкой 1998 года по биатлону Галиной Куклевой состоялось в Институте физической культуры Тюменского госуниверситета.

Галина Куклева умерла в Тюмени в ночь на 14 июля вследствие онкологического заболевания.

После окончания спортивной карьеры в 2003 году и до последних дней олимпийская чемпионка работала в Тюменском госуниверситете, была профессором кафедры технологий физкультурно-спортивной деятельности Института физической культуры.

ТЮМЕНЬ, 16 июл – РИА Новости. Прощание с олимпийской чемпионкой 1998 года по биатлону Галиной Куклевой состоялось в Институте физической культуры Тюменского госуниверситета, где она преподавала после окончания спортивной карьеры до последних дней, передает корреспондент РИА Новости.

Галина Куклева умерла в Тюмени в ночь на 14 июля вследствие онкологического заболевания, с которым боролась около трех лет. После окончания спортивной карьеры в 2003 году и до последних дней олимпийская чемпионка работала в Тюменском госуниверситете, была профессором кафедры технологий физкультурно-спортивной деятельности Института физической культуры.

© РИА Новости Церемония прощания с биатлонисткой и профессором Галиной Куклевой © РИА Новости Церемония прощания с биатлонисткой и профессором Галиной Куклевой

Прощание состоялось в четверг в Институте физической культуры, проводить в последний путь спортсменку и преподавателя пришли представители власти, областной федерации по лыжным гонкам и биатлону, коллеги Куклевой из спортивной и преподавательской жизни, друзья, родные и горожане. Соболезнования им выразили министр спорта России Михаил Дегтярев, первый заместитель председателя Совета Федерации Владимир Якушев, глава Союза биатлонистов России Виктор Майгуров и другие официальные лица. Воспоминаниями о спортсменке и преподавателе поделились ее заслуженный тренер России Леонид Гурьев, ректор и сотрудники университета, спортсмены и друзья.

"Галина Куклева для тюменцев была своей, она часть нашей большой спортивной семьи. Здесь ее уважали, любили, ценили. Как полковник, она будет похоронена с воинскими почестями на ее малой родине, в Ишимбае, 17 июля. Тюменская область, областная федерация по лыжным гонкам и биатлону и университет приняли непосредственное участие в организации церемонии прощания и похорон", - рассказала РИА Новости председатель правления федерации лыжных гонок и биатлона Светлана Иванова.