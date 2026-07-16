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В Тюмени простились с известной биатлонисткой Галиной Куклевой - РИА Новости Спорт, 16.07.2026
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Биатлон
 
12:03 16.07.2026 (обновлено: 12:37 16.07.2026)
В Тюмени простились с известной биатлонисткой Галиной Куклевой

В Тюмени простились с известной биатлонисткой и профессором Галиной Куклевой

© РИА НовостиЦеремония прощания с биатлонисткой и профессором Галиной Куклевой
Церемония прощания с биатлонисткой и профессором Галиной Куклевой - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© РИА Новости
Церемония прощания с биатлонисткой и профессором Галиной Куклевой
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Прощание с олимпийской чемпионкой 1998 года по биатлону Галиной Куклевой состоялось в Институте физической культуры Тюменского госуниверситета.
  • Галина Куклева умерла в Тюмени в ночь на 14 июля вследствие онкологического заболевания.
  • После окончания спортивной карьеры в 2003 году и до последних дней олимпийская чемпионка работала в Тюменском госуниверситете, была профессором кафедры технологий физкультурно-спортивной деятельности Института физической культуры.
ТЮМЕНЬ, 16 июл – РИА Новости. Прощание с олимпийской чемпионкой 1998 года по биатлону Галиной Куклевой состоялось в Институте физической культуры Тюменского госуниверситета, где она преподавала после окончания спортивной карьеры до последних дней, передает корреспондент РИА Новости.
Галина Куклева умерла в Тюмени в ночь на 14 июля вследствие онкологического заболевания, с которым боролась около трех лет. После окончания спортивной карьеры в 2003 году и до последних дней олимпийская чемпионка работала в Тюменском госуниверситете, была профессором кафедры технологий физкультурно-спортивной деятельности Института физической культуры.
© РИА НовостиЦеремония прощания с биатлонисткой и профессором Галиной Куклевой
Церемония прощания с биатлонисткой и профессором Галиной Куклевой - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© РИА Новости
Церемония прощания с биатлонисткой и профессором Галиной Куклевой
Прощание состоялось в четверг в Институте физической культуры, проводить в последний путь спортсменку и преподавателя пришли представители власти, областной федерации по лыжным гонкам и биатлону, коллеги Куклевой из спортивной и преподавательской жизни, друзья, родные и горожане. Соболезнования им выразили министр спорта России Михаил Дегтярев, первый заместитель председателя Совета Федерации Владимир Якушев, глава Союза биатлонистов России Виктор Майгуров и другие официальные лица. Воспоминаниями о спортсменке и преподавателе поделились ее заслуженный тренер России Леонид Гурьев, ректор и сотрудники университета, спортсмены и друзья.
"Галина Куклева для тюменцев была своей, она часть нашей большой спортивной семьи. Здесь ее уважали, любили, ценили. Как полковник, она будет похоронена с воинскими почестями на ее малой родине, в Ишимбае, 17 июля. Тюменская область, областная федерация по лыжным гонкам и биатлону и университет приняли непосредственное участие в организации церемонии прощания и похорон", - рассказала РИА Новости председатель правления федерации лыжных гонок и биатлона Светлана Иванова.
Куклева трижды становилась чемпионкой мира в эстафетных гонках. Всего в ее активе 23 победы на этапах Кубка мира, девять из которых она одержала в личных гонках. Куклева завершила карьеру в 2003 году. Была награждена орденом Почета и медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.
Биатлонистка Галина Куклева - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
Биатлонистка Куклева была блестящим наставником, рассказали в ТюмГУ
14 июля, 11:30
 
БиатлонРоссияТюменьИшимбайВладимир ЯкушевВиктор МайгуровСовет Федерации РФСпорт
 
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