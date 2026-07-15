Рейтинг@Mail.ru
СМИ: дом Ямаля пытались ограбить сразу после полуфинала ЧМ-2026 - РИА Новости Спорт, 15.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Поле на Большой спортивной арене Лужники - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
12:03 15.07.2026
СМИ: дом Ямаля пытались ограбить сразу после полуфинала ЧМ-2026

El Espanol: дом Ямаля пытались ограбить сразу после полуфинала ЧМ-2026

© REUTERS / Hannah McKayЛамин Ямаль
Ламин Ямаль - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
© REUTERS / Hannah McKay
Ламин Ямаль
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дом игрока "Барселоны" и сборной Испании Ламина Ямаля попытались ограбить вскоре после матча полуфинала чемпионата мира 2026 года против команды Франции.
  • Попытка ограбления предотвратила служба безопасности игрока.
  • Полиция начала расследование по факту покушения на кражу со взломом и изучает записи с камер в контексте недавней серии ограблений в районе.
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Дом футболиста "Барселоны" и сборной Испании Ламина Ямаля попытались ограбить сразу после матча полуфинала чемпионата мира 2026 года против команды Франции, сообщает El Espanol.
Во вторник сборная Испании обыграла в Далласе французов (2:0) в полуфинале чемпионата мира в США, Канаде и Мексике и впервые с 2010 года вышла в финал.
ЧМ по футболу 2026
14 июля 2026 • начало в 22:00
Завершен
Франция
0 : 2
Испания
22‎’‎ • Микель Оярсабаль (П)
58‎’‎ • Педро Порро
(Дани Ольмо)
Календарь Турнирная таблица История встреч
По информации издания, дом футболиста в Эсплугес-де-Льобрегат (Барселона) в ночь на среду через несколько часов после завершения полуфинального матча мирового первенства попытались ограбить двое неизвестных.
Отмечается, что попытка ограбления была предотвращена благодаря быстрой реакции службы безопасности игрока. Охрана заметила по камерам двух человек в масках, пытавшихся перелезть через стену, после чего они скрылись, и была вызвана местная полиция.
Футболисты сборной Испании - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
Тысячи жителей Мадрида вышли на улицы праздновать победу над Испанией на ЧМ
Вчера, 01:27
Представители власти в данный момент изучают записи с камер в контексте недавней серии ограблений в том же районе и деятельности организованных групп, путешествующих по Европе и нацеленных на дома футболистов. Полиция начала расследование по факту покушения на кражу со взломом.
По информации издания, данный дом ранее принадлежал экс-футболисту сборной Испании и "Барселоны" Жерару Пике и его бывшей супруге певице Шакире. Недвижимость привлекла внимание преступников после того, как Ямаль публично показал свой особняк в видеоблоге незадолго до отъезда на чемпионат мира.
Испанцы - действующие чемпионы Европы и победители мирового первенства 2010 года. В финале чемпионата мира 2026 года, который пройдет 19 июля, они сыграют против победителя встречи Англия - Аргентина.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
Макрон поздравил сборную Испании с победой в полуфинале ЧМ
Вчера, 01:12
 
ФутболИспанияЕвропаФранцияЧМ по футболу 2026Ламин ЯмальЖерар ПикеБарселона
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Англия
    Аргентина
    1
    2
  • Теннис
    16.07 13:30
    А. Рублев
    А. Пеллегрино
  • Теннис
    16.07 16:00
    А. Бублик
    К. Гали
  • Теннис
    16.07 20:30
    Ч. ХаоцинМ. Като
    А. КорнееваП. Кудерметова
  • Футбол
    18.07 18:00
    Зенит
    Спартак Москва
  • Футбол
    19.07 15:00
    Урал
    Енисей
  • Футбол
    19.07 18:30
    Торпедо
    Волга Ульяновск
  • Футбол
    19.07 00:00
    Франция
    Англия
  • Футбол
    19.07 22:00
    Испания
    Аргентина
  • Футбол
    Завершен
    Франция
    Испания
    0
    2
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала