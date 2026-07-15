Краткий пересказ от РИА ИИ Дом игрока "Барселоны" и сборной Испании Ламина Ямаля попытались ограбить вскоре после матча полуфинала чемпионата мира 2026 года против команды Франции.

Попытка ограбления предотвратила служба безопасности игрока.

Полиция начала расследование по факту покушения на кражу со взломом и изучает записи с камер в контексте недавней серии ограблений в районе.

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Дом футболиста "Барселоны" и сборной Испании Ламина Ямаля попытались ограбить сразу после матча полуфинала чемпионата мира 2026 года против команды Франции, сообщает Дом футболиста "Барселоны" и сборной Испании Ламина Ямаля попытались ограбить сразу после матча полуфинала чемпионата мира 2026 года против команды Франции, сообщает El Espanol

Во вторник сборная Испании обыграла в Далласе французов (2:0) в полуфинале чемпионата мира в США, Канаде и Мексике и впервые с 2010 года вышла в финал.

По информации издания, дом футболиста в Эсплугес-де-Льобрегат (Барселона) в ночь на среду через несколько часов после завершения полуфинального матча мирового первенства попытались ограбить двое неизвестных.

Отмечается, что попытка ограбления была предотвращена благодаря быстрой реакции службы безопасности игрока. Охрана заметила по камерам двух человек в масках, пытавшихся перелезть через стену, после чего они скрылись, и была вызвана местная полиция.

Представители власти в данный момент изучают записи с камер в контексте недавней серии ограблений в том же районе и деятельности организованных групп, путешествующих по Европе и нацеленных на дома футболистов. Полиция начала расследование по факту покушения на кражу со взломом.

По информации издания, данный дом ранее принадлежал экс-футболисту сборной Испании и "Барселоны" Жерару Пике и его бывшей супруге певице Шакире. Недвижимость привлекла внимание преступников после того, как Ямаль публично показал свой особняк в видеоблоге незадолго до отъезда на чемпионат мира.