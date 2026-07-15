РФС опубликовал расписание матчей первых трех туров пути РПЛ Кубка России

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Российский футбольный союз (РФС) на официальном сайте опубликовал утвержденный календарь матчей первых трех туров группового этапа пути РПЛ Кубка России сезона-2026/27.
Новый розыгрыш Кубка России стартует 28 июля. Согласно формату Кубка России, команды идут к финалу через путь РПЛ и путь регионов. В финале Кубка России встречаются победители путей.
1 тур
4 августа (вторник):
- 16:15. "Акрон" (Тольятти) - "Ростов",
- 18:30. "Динамо" (Махачкала) - "Крылья Советов" (Самара),
- 18:30. "Родина" (Москва) - "Рубин" (Казань),
- 20:45. "Локомотив" (Москва) - ЦСКА (Москва),
5 августа (среда)
- 18:30. "Спартак" (Москва) - "Оренбург",
- 18:30. "Факел" (Воронеж) - "Динамо" (Москва),
- 20:45. "Краснодар" - "Ахмат" (Грозный),
- 20:45. "Зенит" (Санкт-Петербург) - "Балтика" (Калининград);
2 тур
- 18 августа (вторник)
- 18:30. ЦСКА - "Акрон",
- 18:30. "Родина" - "Оренбург",
- 20:45. "Ростов" - "Локомотив",
- 20:45. "Ахмат" - "Факел",
19 августа (среда)
- 16:15. "Крылья Советов" - "Зенит",
- 18:30. "Рубин" - "Спартак",
- 20:45. "Динамо" (Москва) - "Краснодар",
20 августа (четверг)
- 20:45. "Балтика" - "Динамо" (Махачкала);
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14 июля, 17:10
3 тур
1 сентября (вторник)
- 16:15. "Акрон" - "Локомотив",
- 18:30. "Факел" - "Краснодар",
- 20:45. "Ростов" - ЦСКА,
2 сентября (среда)
- 16:15. "Оренбург" - "Рубин"
- 18:30. "Зенит" - "Динамо" (Махачкала),
- 20:45. "Спартак" - "Родина",
- 20:45. "Балтика" - "Крылья Советов",
3 сентября (четверг)
- 19:30. "Динамо" (Москва) - "Ахмат".