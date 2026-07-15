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РФС опубликовал расписание матчей первых трех туров пути РПЛ Кубка России - РИА Новости Спорт, 15.07.2026
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Футбол
 
14:45 15.07.2026 (обновлено: 14:46 15.07.2026)

РФС опубликовал расписание матчей первых трех туров пути РПЛ Кубка России

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкФутбол. РПЛ. Матч "Спартак" - "Урал"
Футбол. РПЛ. Матч Спартак - Урал - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Российский футбольный союз (РФС) на официальном сайте опубликовал утвержденный календарь матчей первых трех туров группового этапа пути РПЛ Кубка России сезона-2026/27.
Новый розыгрыш Кубка России стартует 28 июля. Согласно формату Кубка России, команды идут к финалу через путь РПЛ и путь регионов. В финале Кубка России встречаются победители путей.
1 тур
4 августа (вторник):
  • 16:15. "Акрон" (Тольятти) - "Ростов",
  • 18:30. "Динамо" (Махачкала) - "Крылья Советов" (Самара),
  • 18:30. "Родина" (Москва) - "Рубин" (Казань),
  • 20:45. "Локомотив" (Москва) - ЦСКА (Москва),
5 августа (среда)
  • 18:30. "Спартак" (Москва) - "Оренбург",
  • 18:30. "Факел" (Воронеж) - "Динамо" (Москва),
  • 20:45. "Краснодар" - "Ахмат" (Грозный),
  • 20:45. "Зенит" (Санкт-Петербург) - "Балтика" (Калининград);
2 тур
  • 18 августа (вторник)
  • 18:30. ЦСКА - "Акрон",
  • 18:30. "Родина" - "Оренбург",
  • 20:45. "Ростов" - "Локомотив",
  • 20:45. "Ахмат" - "Факел",
19 августа (среда)
  • 16:15. "Крылья Советов" - "Зенит",
  • 18:30. "Рубин" - "Спартак",
  • 20:45. "Динамо" (Москва) - "Краснодар",
20 августа (четверг)
  • 20:45. "Балтика" - "Динамо" (Махачкала);
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14 июля, 17:10
3 тур
1 сентября (вторник)
  • 16:15. "Акрон" - "Локомотив",
  • 18:30. "Факел" - "Краснодар",
  • 20:45. "Ростов" - ЦСКА,
2 сентября (среда)
  • 16:15. "Оренбург" - "Рубин"
  • 18:30. "Зенит" - "Динамо" (Махачкала),
  • 20:45. "Спартак" - "Родина",
  • 20:45. "Балтика" - "Крылья Советов",
3 сентября (четверг)
  • 19:30. "Динамо" (Москва) - "Ахмат".
 
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