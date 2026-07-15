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Гринвуд перешел из "Марселя" в "Фенербахче" - РИА Новости Спорт, 15.07.2026
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Футбол
 
02:01 15.07.2026
Гринвуд перешел из "Марселя" в "Фенербахче"

Футболист Мейсон Гринвуд перешел из "Марселя" в "Фенербахче" за 39 млн евро

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Футболисты Фенербахче - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
© Соцсети ФK "Фенербахче"
Футболисты "Фенербахче". Архивное фото
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Нападающий Мейсон Гринвуд перешел из французского "Марселя" в турецкий "Фенербахче", сообщается на сайте футбольного клуба из Стамбула.
Соглашение с 24-летним англичанином рассчитано на четыре года. Трансфер обошелся турецкому клубу в 39 миллионов евро, сумма будет выплачена в течение трех лет траншами по 13 млн.
Гринвуд является воспитанником английского "Манчестер Юнайтед", из которого в 2024 году перешел в "Марсель". В составе французского клуба он отыграл 81 матч и забил 48 голов. В сезоне-2024/25 форвард стал лучшим бомбардиром чемпионата Франции. По итогу годичной аренды в испанском "Хетафе" был признан лучшим игроком клуба в сезоне-2023/24.
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