Гринвуд перешел из "Марселя" в "Фенербахче"

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Нападающий Мейсон Гринвуд перешел из французского "Марселя" в турецкий "Фенербахче", сообщается на сайте футбольного клуба из Стамбула.
Соглашение с 24-летним англичанином рассчитано на четыре года. Трансфер обошелся турецкому клубу в 39 миллионов евро, сумма будет выплачена в течение трех лет траншами по 13 млн.
Гринвуд является воспитанником английского "Манчестер Юнайтед", из которого в 2024 году перешел в "Марсель". В составе французского клуба он отыграл 81 матч и забил 48 голов. В сезоне-2024/25 форвард стал лучшим бомбардиром чемпионата Франции. По итогу годичной аренды в испанском "Хетафе" был признан лучшим игроком клуба в сезоне-2023/24.