"Овечкин принял правильное решение": яркое интервью Сергея Федорова

25 июля в Санкт-Петербурге на "СКА Арене" пройдет "Матч года" — благотворительное мероприятие с участием российских звезд Континентальной хоккейной лиги и Национальной хоккейной лиги, которое третий год подряд организуют защитник "Юты Маммот" Михаил Сергачев и нападающий "Лос-Анджелес Кингз" Артемий Панарин. По сравнению с предыдущими двумя матчами, когда игроки КХЛ и НХЛ соперничали друг с другом, в этот раз составы команд были сформированы по итогам драфта. Так, под первым номером командой Сергачева был задрафтован лучший снайпер в истории НХЛ Александр Овечкин.

По итогам церемонии, которая состоялась 13 июля в Москве, яркое интервью РИА Новости Спорт дал легендарный Сергей Федоров. Трехкратный чемпион мира, серебряный и бронзовый призер Олимпийских игр, трехкратный обладатель Кубка Стэнли, член Зала хоккейной славы и двукратный победитель Кубка Гагарина в качестве главного тренера ЦСКА стал генеральным менеджером команды Сергачева. В беседе с РИА Новости Спорт Сергей Викторович рассказал о важности такого проекта, как "Матч года", поделился подробностями хоккейной жизни своего сына, оценил решение Овечкина продолжить карьеру в НХЛ, высказался о своей работе в ЦСКА и развитии армейского клуба, а также поведал о состоянии здоровья Владимира Константинова.

© Фото : Пресс-служба "Матча года" Сергей Федоров, Михаил Сергачев, Александр Овечкин, Артемий Панарин, Илья Ковальчук © Фото : Пресс-служба "Матча года" Сергей Федоров, Михаил Сергачев, Александр Овечкин, Артемий Панарин, Илья Ковальчук

— Вы участвуете в "Матче года" второй год подряд: ранее были на тренерском мостике. Насколько для вас это важно?

— Признаюсь, приглашение от Михаила Сергачева было неожиданным. Благодарен ему и Артемию Панарину, что еще в прошлом году подключили меня к этому мероприятию. Это очень почетное, хорошее и благотворительное дело. Много детей получают огромную помощь. В этом году "Матч года" примет большой и красивый ледовый дворец. Будет много хоккейных болельщиков. Самое главное, что мы в этом году увидим яркий, интересный и комбинационный хоккей.

Как вы знаете, формат "Матча года" немного изменился, был проведен драфт. Наши лучшие игроки в этот торжественный день 25 июля выйдут на лед и покажут мастерство. Я говорю в том числе и об Александре Овечкине — приятный сюрприз, что он сыграет за нашу команду. Он активно участвует во всех мероприятиях, касающихся оказания помощи людям, которые в ней нуждаются. Безмерно благодарен Михаилу, Артемию и всем, кто занимается организацией и помогает им в этом очень важном проекте.

© Фото : Пресс-служба "Матча года" Сергей Федоров, Михаил Сергачев, Александр Овечкин © Фото : Пресс-служба "Матча года" Сергей Федоров, Михаил Сергачев, Александр Овечкин

— В прошлом году на разминку перед матчем вышел ваш сын Виктор. Как он сейчас проходит свой хоккейный путь?

— Виктор занимается в хоккейной академии Владимира Владимировича Петрова. Он вовлечен в каждодневный процесс. 7 июля у него начался сезон, 15 июля он отправляется на сборы — две недели он будет заниматься вдали от родного дома. Для него подобный опыт станет первым. Лично я с нетерпением жду, какой будет его реакция, понравится ли ему это. Нагрузки его ожидают серьезные, в его команде работает хорошая тренерская бригада. Рад, что у нас все это получилось, большая благодарность Максиму Петрову, который руководит академией и который предоставил нам возможность заниматься и расти под эгидой такого великого игрока, как Владимир Петров. Максим Владимирович понял наши мечты и желания и позволил нам сделать такой спецпроект для развития ребят. Развитие — это номер один. А результат придет, в этом нет сомнений.

— Вовлечены ли вы в тренерский процесс?

— Тренером Виктора является очень опытный специалист Денис Викторович Миллер, который прошел очень хорошую школу работы с первым тренером Никиты Кучерова Геннадием Геннадьевичем Курдиным, они в одной команде отработали семь лет. Опыт этого тренера очень поможет игрокам 2017 года рождения. Главный тренер — очень важная фигура. Не могу сказать, что я Виктору что-то тренирую. Если он о чем-то спросит у меня, то я ему, конечно, объясню и покажу. Например, зимой мы выходили на каток около дома и отрабатывали некоторые технические элементы после того, как Виктор возвращался с тренировок: броски, передачи, коньковые упражнения.

— За вашу команду на "Матче года" сыграет Александр Овечкин. До июля никто не знал, каким будет его карьерное будущее, и все-таки он подписал новый контракт с "Вашингтон Кэпиталз". Как вы отреагировали?

— Я очень рад за Сашу. Он принял абсолютно правильное решение. Представляю, как ему это далось. Перед предыдущим сезоном мы виделись летом, и было понятно, что ему тяжело играть на таком высоком уровне и, что очень важно и о чем все напрасно забывают, под столь огромным давлением, когда все взгляды и объективы телекамер направлены только на Сашу. Рад, что он согласился сыграть еще один сезон в НХЛ. Он внесет свою лепту, правильно поработает над своими индивидуальными моментами и поможет команде выиграть Кубок Стэнли. Легких путей мы не ищем: возраст и травмы дают о себе знать, равно как и психологическая составляющая. Но Саша очень порадовал своим решением.

— Год назад, когда "Детройт Ред Уингз" объявил об историческом решении навсегда закрепить за вами 91-й номер, вы выразили мнение, что Овечкин — один из тех российских хоккеистов, чей игровой номер в будущем тоже должен быть выведен из обращения клубом НХЛ. Заслуживает ли Александр того, чтобы его "восьмерка" была закреплена с ним во всей лиге по аналогии с 99-м номером Уэйна Гретцки?

— Будет очень здорово, если НХЛ пойдет на такой шаг. Все прекрасно знают, кто такой Саша Овечкин для НХЛ. Он очень много сделал для всей лиги. И сделает еще немало, он будет радовать всех нас. Уверен, что НХЛ рассмотрит этот вопрос. Я не могу предположить и предугадать, каким будет решение, этого я не знаю, но убежден, что этот момент достоин того, чтобы лига рассмотрела его.

© Фото : Пресс-служба "Матча года" Сергей Федоров и Александр Овечкин © Фото : Пресс-служба "Матча года" Сергей Федоров и Александр Овечкин

— Своим богатырским здоровьем и крепкой любовью к хоккею радует не только Овечкин, но и Александр Радулов. Еще минимум сезон он отыграет в КХЛ. Как бы вы описали его наследие?

— Саша сохранил тот юношеский задор, мастерство у него было всегда. Он получил огромный опыт, благодаря которому стал не только лидером команды, но и лицом всей лиги. Это очень здорово. Дай Бог ему здоровья и удачи, побольше голов. Главное — без травм. Радулов — посол нашего спорта. Он большой огонь — как в сердце, так и на площадке. Этим он зажигает, привлекает к хоккею не только взрослых, но и детей, которые видят его отношение к делу и с каким задором он играет. Это самая хорошая реклама здорового образа жизни в нашей стране в целом. Молодец, Саша, так держать!

— Еще один участник "Матча года" и ваш давний товарищ — Игорь Никитин. В прошедшем сезоне КХЛ вы ему помогали в ЦСКА. Как это было?

— Решение принималось Игорем Валерьевичем. У нас был отдельный разговор по этому поводу. Мы достаточно быстро договорились — будто и не расставались на эти долгие четыре года. Я дал ему согласие помогать команде, разные нюансы мы отрегулировали.

— Были разговоры о том, что вы можете войти в штаб Никитина в ЦСКА.

— Можно сказать, что я уже вошел в штаб Игоря Валерьевича, но не официально. На тренерском мостике меня не будет. Но как тренер-методист и наставник — да. Это в том числе работа на вбрасываниях. Та работа и те характеристики, которые были задействованы в прошлом сезоне, потребуются и в новом. Планируем скоро встретиться с Игорем Валерьевичем и обсудить формат нашей работы. Я только "за".

— Еще один армеец, с которым вас многое связывает, Сергей Андронов был назначен тренером по развитию в ЦСКА. Рады, что он нашел себя в тренерской деятельности после завершения карьеры игрока?

— Отличное назначение, отличное продолжение карьеры для Сергея. Сергей Андронов — истинный армеец, настоящий капитан ЦСКА. Очень рад и за Сергея, и за клуб. Андронов и ЦСКА — это как чашка и ложка. Ясно, что опыт приходит не сразу. Если Сергею понадобится моя помощь или моя точка зрения в чем-либо, то я готов с ним этим поделиться. Считаю, что у него все получится. Сергей правильно сказал, что ЦСКА дал ему очень много. Сергей все это оправдал, отпахал, победил. Теперь пришло время для этого шага — правильного шага как для Сергея, так и для ЦСКА. Преемственность поколений среди армейцев очень важна. Люди, которые посвятили свои душу и сердце, продолжают работать на благо ЦСКА. Очень рад этому.

— Владислав Каменев провел под вашим руководством три сезона, выиграл в ЦСКА два Кубка Гагарина. Из-за допингового дела он был дисквалифицирован на два года.

— Очень был расстроен такой постановкой вопроса в принципе. Наших спортсменов и так выкинули со всех международных соревнований. Не знаю, какая воля должна присутствовать, но тут мы своих же игроков наказываем за действия, которых преднамеренно не было. Можно ограничиться большим штрафом и далее играть. В случае повторного нарушения — больший штраф. Есть примеры как в НХЛ. Нет понимания, как это все случилось, ведь в каждой команде представители медицинского штаба знают о всех нюансах и работают очень внимательно. Никто не знает, как это оказалось в организме Влада. С ним я несколько раз встречался, общался. Рад, что эта ситуация сейчас обрела хотя бы какую-то ясность. Борьба за его восстановление в хоккейной жизни продолжается. Надеюсь на более позитивные новости о Владе, чтобы он как можно раньше вернулся на лед и занялся своим любимым делом — профессионально играл в хоккей.

— К слову об отстранении российских спортсменов. Недавно Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал снять все ограничения в отношении россиян. Верите, что российских хоккеистов вернут на международную арену?

— Не знаю, как живут другие спортивные федерации, но в хоккее имеются серьезно настроенные против России маленькие европейские страны, которые будут высказываться против нашего возвращения на международную арену. Не надеюсь на быстрый ответ в отношении российских сборных — как взрослой, так и юниорских, молодежных. Думаю, что это продолжится еще долго. И очень хочу в этом ошибиться. Надеюсь, наши спортивные руководители сделают все, чтобы мы как можно раньше вернулись и играли там, где давно уже должны играть и побеждать. Хоккей и спорт должны быть вне политики.

© AP Photo / Ryan Sun Сергей Федоров © AP Photo / Ryan Sun Сергей Федоров

— В январе во время торжественной церемонии в Детройте, когда "Ред Уингз" вывели из обращения ваш 91-й номер, вы произнесли яркую и трогательную 20-минутную речь, в ходе которой отдельно выразили благодарность Владимиру Константинову. Как он себя чувствует сейчас?

— Очень повезло увидеться с Владимиром даже несколько раз до той церемонии. У него стабильное здоровье. В принципе он здоров. Есть определенные моменты, связанные с аварией, над этим работают врачи, физиотерапевты. К сожалению, прогресс не супер большой, но он есть. Самое главное — Владимир окружен заботой и вниманием, у него все хорошо, с ним рядом всегда присутствуют все необходимые для его потребностей люди.

— Вячеслав Козлов рассказывал, что летом в 2024 году они увиделись, и Константинов его сразу узнал.