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Телегина назначили заместителем спортивного директора "Лады" - РИА Новости Спорт, 15.07.2026
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15:09 15.07.2026 (обновлено: 16:12 15.07.2026)
Телегина назначили заместителем спортивного директора "Лады"

Иван Телегин стал заместителем спортивного директора "Лады"

© АГН "Москва" / Никеричев АндрейХоккеист Иван Телегин
Хоккеист Иван Телегин - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
© АГН "Москва" / Никеричев Андрей
Хоккеист Иван Телегин . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Иван Телегин назначен на пост заместителя спортивного директора тольяттинской "Лады".
  • Телегин — олимпийский чемпион 2018 года, трехкратный бронзовый призер чемпионатов мира и обладатель Кубка Гагарина в составе ЦСКА.
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Олимпийский чемпион 2018 года в составе сборной России, трехкратный бронзовый призер чемпионатов мира и обладатель Кубка Гагарина в составе ЦСКА Иван Телегин назначен на пост заместителя спортивного директора тольяттинской "Лады", сообщается в Telegram-канале клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Последним клубом, за который играл Телегин, был омский "Авангард". В сезоне-2023/24 он провел в составе команды 26 матчей и набрал 7 очков (1 гол + 6 передач). В 2024 году он перенес операцию на сердце и больше не выступал на профессиональном уровне.
До перехода в "Авангард" форвард с 2014 по 2021 год представлял ЦСКА, вместе с которым завоевал Кубок Гагарина. В составе сборной России он выигрывал золото Олимпиады 2018 года, а также три бронзовые медали чемпионатов мира (2016, 2017, 2019).
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