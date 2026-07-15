Телегина назначили заместителем спортивного директора "Лады"

До перехода в "Авангард" форвард с 2014 по 2021 год представлял ЦСКА, вместе с которым завоевал Кубок Гагарина. В составе сборной России он выигрывал золото Олимпиады 2018 года, а также три бронзовые медали чемпионатов мира (2016, 2017, 2019).