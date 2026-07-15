Телегина назначили заместителем спортивного директора "Лады"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Иван Телегин назначен на пост заместителя спортивного директора тольяттинской "Лады".
- Телегин — олимпийский чемпион 2018 года, трехкратный бронзовый призер чемпионатов мира и обладатель Кубка Гагарина в составе ЦСКА.
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Олимпийский чемпион 2018 года в составе сборной России, трехкратный бронзовый призер чемпионатов мира и обладатель Кубка Гагарина в составе ЦСКА Иван Телегин назначен на пост заместителя спортивного директора тольяттинской "Лады", сообщается в Telegram-канале клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
До перехода в "Авангард" форвард с 2014 по 2021 год представлял ЦСКА, вместе с которым завоевал Кубок Гагарина. В составе сборной России он выигрывал золото Олимпиады 2018 года, а также три бронзовые медали чемпионатов мира (2016, 2017, 2019).
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