Троссард стал футболистом "Бешикташа"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Леандро Троссард перешел из лондонского «Арсенала» в стамбульский «Бешикташ».
- Соглашение с Троссардом рассчитано на три года с возможностью продления на один сезон, «Бешикташ» выплатит «Арсеналу» 18 миллионов евро.
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Полузащитник сборной Бельгии Леандро Троссард перешел из лондонского "Арсенала" в стамбульский "Бешикташ", сообщается на сайте турецкого футбольного клуба.
Троссард выступал за "Арсенал" с 2023 года. В минувшем сезоне он забил восемь мячей в 50 матчах за команду во всех турнирах и стал победителем Английской премьер-лиги (АПЛ), а также дошел до финала Лиги чемпионов. На счету полузащитника 14 голов в 57 играх за сборную Бельгии.
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