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Троссард стал футболистом "Бешикташа" - РИА Новости Спорт, 15.07.2026
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21:03 15.07.2026
Троссард стал футболистом "Бешикташа"

Чемпион Англии в составе "Арсенала" Троссард стал футболистом "Бешикташа"

© пресс-служба клуба "Арсенал"Леандро Троссард
Леандро Троссард - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
© пресс-служба клуба "Арсенал"
Леандро Троссард. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Леандро Троссард перешел из лондонского «Арсенала» в стамбульский «Бешикташ».
  • Соглашение с Троссардом рассчитано на три года с возможностью продления на один сезон, «Бешикташ» выплатит «Арсеналу» 18 миллионов евро.
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Полузащитник сборной Бельгии Леандро Троссард перешел из лондонского "Арсенала" в стамбульский "Бешикташ", сообщается на сайте турецкого футбольного клуба.
Соглашение с 31-летним игроком рассчитано на три года и предусматривает возможность продления еще на один сезон. "Бешикташ" выплатит "Арсеналу" 18 миллионов евро шестью равными платежами в течение трех лет. Зарплата Троссарда составит 6,5 миллиона евро за сезон.
Троссард выступал за "Арсенал" с 2023 года. В минувшем сезоне он забил восемь мячей в 50 матчах за команду во всех турнирах и стал победителем Английской премьер-лиги (АПЛ), а также дошел до финала Лиги чемпионов. На счету полузащитника 14 голов в 57 играх за сборную Бельгии.
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