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"Лада" подписала контракт с канадским защитником - РИА Новости Спорт, 14.07.2026
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14:37 14.07.2026 (обновлено: 14:59 14.07.2026)
"Лада" подписала контракт с канадским защитником

«Лада» подписала контракт с канадским защитником Мэйсоном Миллманом

© Фото : предоставлено пресс-службой ХК "Лада"Хоккеисты тольяттинской "Лады"
Хоккеисты тольяттинской Лады - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© Фото : предоставлено пресс-службой ХК "Лада"
Хоккеисты тольяттинской "Лады". Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Тольяттинская "Лада" заключила соглашение с канадским защитником Мэйсоном Миллманом.
  • Соглашение рассчитано до конца сезона 2026/27.
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Тольяттинская "Лада" заключила соглашение с канадским защитником Мэйсоном Миллманом, сообщается в Telegram-канале клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Соглашение со спортсменом рассчитано до конца сезона-2026/27.
Миллману 24 года, в сезоне-2025/26 спортсмен сыграл 44 матча и набрал восемь очков (1 гол + 7 ассистов) за клуб Американской хоккейной лиги (АХЛ) "Бейкерсфилд Кондорс". Всего в АХЛ канадец провел 137 игр и заработал 30 очков (6+24).
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