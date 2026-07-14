"Лада" подписала контракт с канадским защитником

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Тольяттинская "Лада" заключила соглашение с канадским защитником Мэйсоном Миллманом.
- Соглашение рассчитано до конца сезона 2026/27.
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Тольяттинская "Лада" заключила соглашение с канадским защитником Мэйсоном Миллманом, сообщается в Telegram-канале клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Соглашение со спортсменом рассчитано до конца сезона-2026/27.
Миллману 24 года, в сезоне-2025/26 спортсмен сыграл 44 матча и набрал восемь очков (1 гол + 7 ассистов) за клуб Американской хоккейной лиги (АХЛ) "Бейкерсфилд Кондорс". Всего в АХЛ канадец провел 137 игр и заработал 30 очков (6+24).