"Лада" подписала контракт с канадским защитником

Миллману 24 года, в сезоне-2025/26 спортсмен сыграл 44 матча и набрал восемь очков (1 гол + 7 ассистов) за клуб Американской хоккейной лиги (АХЛ) "Бейкерсфилд Кондорс". Всего в АХЛ канадец провел 137 игр и заработал 30 очков (6+24).