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"Манчестер Юнайтед" купил полузащитника "Челси" - РИА Новости Спорт, 13.07.2026
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Футбол
 
16:28 13.07.2026
"Манчестер Юнайтед" купил полузащитника "Челси"

Полузащитник Андрей Сантос перешел из "Челси" в "Манчестер Юнайтед"

© Фото : сайт ФК "Манчестер Юнайтед"Андрей Сантос
Андрей Сантос - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© Фото : сайт ФК "Манчестер Юнайтед"
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Андрей Сантос перешел в «Манчестер Юнайтед».
  • Соглашение с 22-летним бразильцем рассчитано до лета 2031 года с опцией продления еще на один сезон.
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Полузащитник Андрей Сантос перешел в "Манчестер Юнайтед", сообщается на сайте футбольного клуба.
Соглашение с 22-летним бразильцем рассчитано до лета 2031 года и предусматривает опцию продления еще на сезон. Согласно информации журналиста Бена Джейкобса, "Манчестер Юнайтед" заплатил "Челси" за игрока 56 млн евро, еще 2,3 млн могут быть выплачены в качестве бонусов.
Сантос является воспитанником бразильского "Васко да Гама", он выступал за "Челси" с 2023 года и провел за клуб 47 матчей, в которых забил три гола, а также выиграл клубный чемпионат мира. За сборную Бразилии Сантос провел шесть игр.
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