"Манчестер Юнайтед" купил полузащитника "Челси"

Соглашение с 22-летним бразильцем рассчитано до лета 2031 года и предусматривает опцию продления еще на сезон. Согласно информации журналиста Бена Джейкобса, "Манчестер Юнайтед" заплатил "Челси" за игрока 56 млн евро, еще 2,3 млн могут быть выплачены в качестве бонусов.

Сантос является воспитанником бразильского "Васко да Гама", он выступал за "Челси" с 2023 года и провел за клуб 47 матчей, в которых забил три гола, а также выиграл клубный чемпионат мира. За сборную Бразилии Сантос провел шесть игр.