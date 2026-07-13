Овечкин сыграет за команду Сергачева на "Матче года"

МОСКВА, 13 июл - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Российский нападающий клуба "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин сыграет за команду защитника "Юты Маммот" Михаила Сергачева на "Матче года" 2026 года, передает корреспондент РИА Новости с церемонии драфта в Москве.

Овечкину в сентябре исполнится 41 год, он представляет "Вашингтон" с 2005 года. В июле россиянин подписал с "Кэпиталз" новый однолетний контракт. Форвард является рекордсменом НХЛ по числу голов в регулярных чемпионатах.