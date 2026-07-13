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Овечкин сыграет за команду Сергачева на "Матче года" - РИА Новости Спорт, 13.07.2026
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Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
17:34 13.07.2026
Овечкин сыграет за команду Сергачева на "Матче года"

Александр Овечкин сыграет за команду Михаила Сергачева на "Матче года"

© AP Photo / Erin HooleyАлександр Овечкин
Александр Овечкин - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© AP Photo / Erin Hooley
Александр Овечкин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Александр Овечкин сыграет за команду защитника Михаила Сергачева на «Матче года» 2026 года.
  • Благотворительный матч пройдет 25 июля в Санкт-Петербурге на «СКА Арене».
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Российский нападающий клуба "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин сыграет за команду защитника "Юты Маммот" Михаила Сергачева на "Матче года" 2026 года, передает корреспондент РИА Новости с церемонии драфта в Москве.
Благотворительный матч пройдет 25 июля в Санкт-Петербурге на "СКА Арене". В игре примут участие 49 хоккеистов из КХЛ и НХЛ, разделенных на две смешанные команды, капитанами которых выступят Сергачев и форвард "Лос-Анджелес Кингз" Артемий Панарин.
Овечкину в сентябре исполнится 41 год, он представляет "Вашингтон" с 2005 года. В июле россиянин подписал с "Кэпиталз" новый однолетний контракт. Форвард является рекордсменом НХЛ по числу голов в регулярных чемпионатах.
Александр Овечкин - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
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ХоккейСпортАлександр ОвечкинВашингтон КэпиталзНациональная хоккейная лига (НХЛ)КХЛ 2025-2026СКА (Санкт-Петербург)МоскваМихаил Сергачев
 
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