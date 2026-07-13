Овечкин сыграет за команду Сергачева на "Матче года"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Александр Овечкин сыграет за команду защитника Михаила Сергачева на «Матче года» 2026 года.
- Благотворительный матч пройдет 25 июля в Санкт-Петербурге на «СКА Арене».
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Российский нападающий клуба "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин сыграет за команду защитника "Юты Маммот" Михаила Сергачева на "Матче года" 2026 года, передает корреспондент РИА Новости с церемонии драфта в Москве.
Благотворительный матч пройдет 25 июля в Санкт-Петербурге на "СКА Арене". В игре примут участие 49 хоккеистов из КХЛ и НХЛ, разделенных на две смешанные команды, капитанами которых выступят Сергачев и форвард "Лос-Анджелес Кингз" Артемий Панарин.
Овечкину в сентябре исполнится 41 год, он представляет "Вашингтон" с 2005 года. В июле россиянин подписал с "Кэпиталз" новый однолетний контракт. Форвард является рекордсменом НХЛ по числу голов в регулярных чемпионатах.