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Для "Спартака" начали изготавливать новый трофей за победу в Кубке России - РИА Новости Спорт, 10.07.2026
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Футбол
 
13:03 10.07.2026 (обновлено: 13:06 10.07.2026)
Для "Спартака" начали изготавливать новый трофей за победу в Кубке России

Для "Спартака" начали изготавливать трофей за победу в Кубке вместо разбитого

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкФутбол. Суперфинал Кубка России. "Спартак" (Москва) - "Краснодар" (Краснодар)
Футбол. Суперфинал Кубка России. Спартак (Москва) - Краснодар (Краснодар) - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
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ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНЫЙ (Владимирская область), 10 июл - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Российский футбольный союз (РФС) заказал у Гусевского хрустального завода новый трофей за победу в Кубке России для московского "Спартака" взамен разбитого, сообщает корреспондент РИА Новости с места событий.
В конце мая "Спартак" в серии послематчевых пенальти обыграл "Краснодар" (1:1, 4:3) в суперфинале Кубка России. Во время празднования победы Пабло Солари поднял хрустальный трофей над головой, после чего с кубка слетела крышка, а затем откололось основание.
Новый трофей будет изготовлен на старинном Гусевском хрустальном заводе в городе Гусь-Хрустальный специально для "Спартака", он останется у "красно-белых" на бессрочное хранение. Также на производстве будет сделан второй экземпляр кубка, которым будет награжден победитель турнира сезона-2026/27. Изготовление трофея займет несколько дней. На данный момент изготовлены хрустальные части кубка. Затем предстоит огранка и шлифовка. В пятницу также состоялась тестовая примерка чаши к железному основанию трофея.
За изготовлением трофея наблюдали известные в прошлом футболисты Александр Мостовой, Дмитрий Сычев, Александр Самедов и Артем Ребров.
Кубок России по футболу. - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
РФС планирует вручить "Спартаку" новый трофей к старту Кубка России
Вчера, 13:02
 
ФутболСпортГусь-ХрустальныйПабло СолариДмитрий СычёвАлександр СамедовСпартак МоскваРоссийский футбольный союз (РФС)Кубок России по футболу
 
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