Для "Спартака" начали изготавливать новый трофей за победу в Кубке России

Новый трофей будет изготовлен на старинном Гусевском хрустальном заводе в городе Гусь-Хрустальный специально для "Спартака", он останется у "красно-белых" на бессрочное хранение. Также на производстве будет сделан второй экземпляр кубка, которым будет награжден победитель турнира сезона-2026/27. Изготовление трофея займет несколько дней. На данный момент изготовлены хрустальные части кубка. Затем предстоит огранка и шлифовка. В пятницу также состоялась тестовая примерка чаши к железному основанию трофея.