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Футболист Круговой разбил полученные на премии "Герои РПЛ" награды - РИА Новости Спорт, 10.07.2026
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Футбол
 
00:41 10.07.2026
Футболист Круговой разбил полученные на премии "Герои РПЛ" награды

Футболист ЦСКА Данил Круговой разбил полученные на премии "Герои РПЛ" награды

© РИА Новости / Анна Аксенова/ПФК ЦСКА | Перейти в медиабанкДанил Круговой
Данил Круговой - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© РИА Новости / Анна Аксенова/ПФК ЦСКА
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Данил Круговой. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Данил Круговой, футболист ЦСКА, стал победителем в номинации «ассист сезона» на премии «Герои РПЛ» и получил награду самому медийному футболисту РПЛ.
  • Круговой разбил полученные награды и опубликовал фотографию разбитых трофеев в своем Telegram-канале.
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Футболист ЦСКА Данил Круговой разбил награды, полученные на премии "Герои РПЛ".
В четверг прошла премия "Герои РПЛ". Круговой стал победителем в номинации "ассист сезона" благодаря его передаче внешней стороной стопы на Матвея Кисляка в матче против "Нижнего Новгорода" (2:0). Спортсмен также выиграл награду самому медийному футболисту РПЛ.
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Круговой опубликовал фотографию разбитых трофеев в своем Telegram-канале с подписью: "Продолжаю тренд этого сезона. Награды не прожили дольше 10 минут".
В мае московский "Спартак" в серии послематчевых пенальти обыграл "Краснодар" (1:1, 4:3 по пенальти) в суперфинале Кубка России. Во время празднования победы Пабло Солари поднял хрустальный трофей над головой, после чего с кубка слетела крышка, а затем откололось основание. Позже "Спартак" сообщил, что трофей разбился окончательно.
Круговому 28 лет, он выступает в составе ЦСКА с лета 2024 года. В прошедшем сезоне он провел в составе армейцев 43 матча, забил семь мячей. Его клуб завершил чемпионат России на пятом месте с 51 очком и завершил выступление в Кубке страны в финале пути регионов, проиграв "Спартаку" (0:1).
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ФутболСпортРоссияДанил КруговойМатвей КислякПабло СолариПФК ЦСКАНижний НовгородСпартак МоскваРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)
 
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