Краткий пересказ от РИА ИИ
- Хуго Брос объявил о завершении тренерской карьеры после вылета сборной ЮАР с чемпионата мира 2026 года.
- Президент Южноафриканской футбольной ассоциации предложил Бросу остаться в организации в другой роли, например, советником.
- Брос отказался от возможности возобновить тренерскую карьеру ради сборной Бельгии.
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Возглавлявший сборную ЮАР по футболу бельгиец Хуго Брос объявил о завершении тренерской карьеры после вылета с чемпионата мира 2026 года.
28 июня 2026 • начало в 22:00
Завершен
"Я уже говорил с президентом Южноафриканской футбольной ассоциации. Он хотел бы меня оставить, но в другой роли, например, советником. В конце июля я вернусь, чтобы окончательно попрощаться, интересно, что он мне предложит. Моя жена рада, что я ухожу, только она меня уже предупредила: "Смотри, чтобы под ногами у меня не путался!" Если придется раз в два месяца уезжать на пару недель в ЮАР — почему бы и нет? Лучше, чем дома без дела болтаться", - цитирует Броса Humo.
На вопрос о том, согласился бы Брос возобновить тренерскую карьеру ради сборной Бельгии, специалист ответил категорично: "Нет, я же говорю - это бесповоротно! Если я понадоблюсь им для чего-то другого, возможно, для скаутинга - это другое дело. Но футбол больше не будет частью моей жизни 24 часа в сутки".
Бросу 74 года. В качестве тренера он становился чемпионом Бельгии с "Брюгге" и "Андерлехтом". В 2017 году бельгиец привел сборную Камеруна к победе в Кубке африканских наций.
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