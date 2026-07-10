Главный тренер сборной ЮАР объявил о завершении карьеры

"Я уже говорил с президентом Южноафриканской футбольной ассоциации. Он хотел бы меня оставить, но в другой роли, например, советником. В конце июля я вернусь, чтобы окончательно попрощаться, интересно, что он мне предложит. Моя жена рада, что я ухожу, только она меня уже предупредила: "Смотри, чтобы под ногами у меня не путался!" Если придется раз в два месяца уезжать на пару недель в ЮАР — почему бы и нет? Лучше, чем дома без дела болтаться", - цитирует Броса Humo.