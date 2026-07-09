Пашинян заявил о достижении договоренностей во время встречи с Мишустиным

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Пашинян заявил, что на встрече с Мишустиным было достигнуто несколько договоренностей.
- По его словам, они провели открытое, искреннее и дружеское обсуждение.
ЕРЕВАН, 9 июл — РИА Новости. Москва и Ереван достигли нескольких договоренностей, заявил премьер Армении Никол Пашинян после встречи с главой российского правительства Михаилом Мишустиным.
"С <...> коллегой провел открытое, искреннее, дружеское обсуждение, достигнут ряд договоренностей. Детали <...> раскрывать не буду, ожидая их реализации", — сказал он журналистам.
Премьеры побеседовали на полях международной промышленной выставки "Иннопром" в Екатеринбурге 6 июня. Их переговоры продлились около полутора часов. Пашинян тогда заявил, что Ереван настроен на развитие отношений с Москвой и заинтересован в участии в Евразийском экономическом союзе.
Весной в республике приняли закон о начале процесса вступления в ЕС. На фоне этого Владимир Путин не раз отмечал, что Армении следует как можно скорее решить вопрос об участии в ЕАЭС. Страна имеет право сама выбирать партнеров, но находиться в двух структурах одновременно не получится, подчеркнул он.
Президент предупредил, что при выходе из евразийского объединения Ереван потеряет доступ к соглашениям о свободной торговле. Он также столкнется с ужесточением требований к автоперевозчикам, а мигрантам придется покупать патенты для работы в России. Кроме того, вырастут цены на топливные ресурсы для республики, что обойдется в 14% ВВП.
При этом Путин пояснил, что любые экономические решения Еревана по сближению с Евросоюзом не испортят гуманитарные связи с Москвой.