Пашинян заявил о достижении договоренностей во время встречи с Мишустиным

"С <...> коллегой провел открытое, искреннее, дружеское обсуждение, достигнут ряд договоренностей. Детали <...> раскрывать не буду, ожидая их реализации", — сказал он журналистам.

Весной в республике приняли закон о начале процесса вступления в ЕС. На фоне этого Владимир Путин не раз отмечал, что Армении следует как можно скорее решить вопрос об участии в ЕАЭС. Страна имеет право сама выбирать партнеров, но находиться в двух структурах одновременно не получится, подчеркнул он.