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Пашинян заявил о достижении договоренностей во время встречи с Мишустиным - РИА Новости, 09.07.2026
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11:08 09.07.2026 (обновлено: 14:23 09.07.2026)
Пашинян заявил о достижении договоренностей во время встречи с Мишустиным

Пашинян рассказал о договоренностях по итогам поездки в Россию

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПремьер-министр Армении Никол Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Премьер-министр Армении Никол Пашинян. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пашинян заявил, что на встрече с Мишустиным было достигнуто несколько договоренностей.
  • По его словам, они провели открытое, искреннее и дружеское обсуждение.
ЕРЕВАН, 9 июл — РИА Новости. Москва и Ереван достигли нескольких договоренностей, заявил премьер Армении Никол Пашинян после встречи с главой российского правительства Михаилом Мишустиным.
"С <...> коллегой провел открытое, искреннее, дружеское обсуждение, достигнут ряд договоренностей. Детали <...> раскрывать не буду, ожидая их реализации", — сказал он журналистам.
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Премьеры побеседовали на полях международной промышленной выставки "Иннопром" в Екатеринбурге 6 июня. Их переговоры продлились около полутора часов. Пашинян тогда заявил, что Ереван настроен на развитие отношений с Москвой и заинтересован в участии в Евразийском экономическом союзе.
Весной в республике приняли закон о начале процесса вступления в ЕС. На фоне этого Владимир Путин не раз отмечал, что Армении следует как можно скорее решить вопрос об участии в ЕАЭС. Страна имеет право сама выбирать партнеров, но находиться в двух структурах одновременно не получится, подчеркнул он.
Президент предупредил, что при выходе из евразийского объединения Ереван потеряет доступ к соглашениям о свободной торговле. Он также столкнется с ужесточением требований к автоперевозчикам, а мигрантам придется покупать патенты для работы в России. Кроме того, вырастут цены на топливные ресурсы для республики, что обойдется в 14% ВВП.
При этом Путин пояснил, что любые экономические решения Еревана по сближению с Евросоюзом не испортят гуманитарные связи с Москвой.
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МоскваАрменияНикол ПашинянЕкатеринбургВ миреЕреванМихаил МишустинЕвразийский экономический союз
 
 
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