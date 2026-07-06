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Армения настроена на развитие отношений с Россией, заявил Пашинян - РИА Новости, 06.07.2026
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15:11 06.07.2026 (обновлено: 16:04 06.07.2026)
Армения настроена на развитие отношений с Россией, заявил Пашинян

Пашинян: Армения заинтересована в участии в ЕАЭС

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПремьер-министр Армении Никол Пашинян во время встречи с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным в Екатеринбурге. 6 июля 2026
Премьер-министр Армении Никол Пашинян во время встречи с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным в Екатеринбурге. 6 июля 2026 - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Премьер-министр Армении Никол Пашинян во время встречи с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным в Екатеринбурге. 6 июля 2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пашинян заявил о намерении развивать отношения с Россией.
  • Пашинян также выразил заинтересованность Еревана в участии в ЕАЭС.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 июл - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече с российским коллегой Михаилом Мишустиным в Екатеринбурге заявил, что Ереван настроен на развитие отношений с Москвой и заинтересован в участии в ЕАЭС.
"Эта встреча — очень хороший повод, чтобы обсудить весь спектр повестки наших отношений, и после выборов — хороший повод, как говорится, сверить часы. В последнее время появились некоторые проблемные вопросы, и, конечно же, я надеюсь, что мы обсудим и решим эти вопросы. Как до выборов (7 июня в Армении - ред.), так и после выборов мы настроены на дальнейшее развитие наших отношений с РФ. И, конечно же, мы заинтересованы в нашем участии в Евразийском экономическом союзе", - заявил Пашинян.
По его словам, Ереван заинтересован, в частности, в том, чтобы те механизмы, которые предусмотрены договором в Евразийском экономическом союзе, работали в плановом режиме. "И я думаю, что это в интересах дальнейшего развития Евразийского экономического союза... Мы настроены конструктивно, чтобы обсудить и разъяснить все вопросы, все нюансы. И надеюсь, что по итогам сегодняшних переговоров нам удастся решить конкретные вопросы", -заявил Пашинян
На состоявшемся 29 мая в Астане саммите ЕАЭС лидеры России, Белоруссии, Казахстана и Киргизии приняли совместное заявление, в котором указывается, что они разделяют позицию о необходимости проведения в Армении общенационального референдума о вступлении в ЕС или дальнейшем пребывании в составе ЕАЭС.
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В миреАрменияРоссияЕвразийский экономический союзЕкатеринбургМихаил МишустинНикол Пашинян
 
 
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