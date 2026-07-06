Армения настроена на развитие отношений с Россией, заявил Пашинян

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 июл - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече с российским коллегой Михаилом Мишустиным в Екатеринбурге заявил, что Ереван настроен на развитие отношений с Москвой и заинтересован в участии в ЕАЭС.

По его словам, Ереван заинтересован, в частности, в том, чтобы те механизмы, которые предусмотрены договором в Евразийском экономическом союзе, работали в плановом режиме. "И я думаю, что это в интересах дальнейшего развития Евразийского экономического союза... Мы настроены конструктивно, чтобы обсудить и разъяснить все вопросы, все нюансы. И надеюсь, что по итогам сегодняшних переговоров нам удастся решить конкретные вопросы", -заявил Пашинян