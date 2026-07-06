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Мишустин встретился с Пашиняном - РИА Новости, 06.07.2026
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14:48 06.07.2026 (обновлено: 16:02 06.07.2026)
Мишустин встретился с Пашиняном

Мишустин встретился с Пашиняном на выставке "Иннопром"

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин и премьер-министр Армении Никол Пашинян во время встречи в Екатеринбурге. 6 июля 2026
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и премьер-министр Армении Никол Пашинян во время встречи в Екатеринбурге. 6 июля 2026 - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и премьер-министр Армении Никол Пашинян во время встречи в Екатеринбурге. 6 июля 2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Премьер-министр России Михаил Мишустин встретился с премьер-министром Армении Николом Пашиняном на международной промышленной выставке "Иннопром" в Екатеринбурге.
  • В встрече приняли участие представители различных российских министерств и ведомств.
  • Мишустин и Пашинян ранее провели телефонный разговор, обсудив актуальные вопросы российско-армянского взаимодействия.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 июл - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в понедельник встретился с премьер-министром Армении Николом Пашиняном на международной промышленной выставке "Иннопром" в Екатеринбурге, передает корреспондент РИА Новости.
С российской стороны во встрече Мишустина и Пашиняна участвуют вице-премьер Алексей Оверчук, руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт, глава Росатома Алексей Лихачев, глава РЖД Олег Белозеров, глава Роспотребнадзора Анна Попова, замглавы МИД Михаил Галузин, статс-секретарь - замминистра финансов Алексей Сазанов, замминистра транспорта Алексей Шило, замминистра экономического развития Владимир Ильичев, первый замминистра энергетики Павел Сорокин, замминистра промышленности и торговли Алексей Груздев.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и премьер-министр Белоруссии Александр Турчин во время встречи в Екатеринбурге на полях международной промышленной выставки Иннопром - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
Мишустин встретился с премьером Белоруссии на полях выставки "Иннопром"
Вчера, 10:11
Глава российского правительства прилетел в Екатеринбург для участия в выставке "Иннопром". Форум также посетили Пашинян, премьер-министр Белоруссии Александр Турчин, премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов, председатель кабинета министров - руководитель администрации президента Киргизии Адылбек Касымалиев.
Мишустин и Пашинян 1 июля провели телефонный разговор. Премьер-министры обсудили актуальные вопросы российско-армянского взаимодействия в торгово-экономической, научно-технологической и культурно-гуманитарной областях.
Международная выставка "Иннопром" проходит в Екатеринбурге 6-9 июля. Страной-партнером выставки впервые выступает Индонезия.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и губернатор Свердловской области Денис Паслер во время встречи в Екатеринбурге. 5 июля 2026 - РИА Новости, 1920, 05.07.2026
Мишустин сообщил о визите премьеров всех стран ЕАЭС на "Иннопром"
5 июля, 17:03
 
ЕкатеринбургНикол ПашинянМихаил Мишустин
 
 
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