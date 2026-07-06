Мишустин встретился с Пашиняном

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Премьер-министр России Михаил Мишустин встретился с премьер-министром Армении Николом Пашиняном на международной промышленной выставке "Иннопром" в Екатеринбурге.
- В встрече приняли участие представители различных российских министерств и ведомств.
- Мишустин и Пашинян ранее провели телефонный разговор, обсудив актуальные вопросы российско-армянского взаимодействия.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 июл - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в понедельник встретился с премьер-министром Армении Николом Пашиняном на международной промышленной выставке "Иннопром" в Екатеринбурге, передает корреспондент РИА Новости.
С российской стороны во встрече Мишустина и Пашиняна участвуют вице-премьер Алексей Оверчук, руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт, глава Росатома Алексей Лихачев, глава РЖД Олег Белозеров, глава Роспотребнадзора Анна Попова, замглавы МИД Михаил Галузин, статс-секретарь - замминистра финансов Алексей Сазанов, замминистра транспорта Алексей Шило, замминистра экономического развития Владимир Ильичев, первый замминистра энергетики Павел Сорокин, замминистра промышленности и торговли Алексей Груздев.
Глава российского правительства прилетел в Екатеринбург для участия в выставке "Иннопром". Форум также посетили Пашинян, премьер-министр Белоруссии Александр Турчин, премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов, председатель кабинета министров - руководитель администрации президента Киргизии Адылбек Касымалиев.
Мишустин и Пашинян 1 июля провели телефонный разговор. Премьер-министры обсудили актуальные вопросы российско-армянского взаимодействия в торгово-экономической, научно-технологической и культурно-гуманитарной областях.
Международная выставка "Иннопром" проходит в Екатеринбурге 6-9 июля. Страной-партнером выставки впервые выступает Индонезия.