Мишустин встретился с Пашиняном

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и премьер-министр Армении Никол Пашинян во время встречи в Екатеринбурге. 6 июля 2026

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и премьер-министр Армении Никол Пашинян во время встречи в Екатеринбурге. 6 июля 2026

Краткий пересказ от РИА ИИ Премьер-министр России Михаил Мишустин встретился с премьер-министром Армении Николом Пашиняном на международной промышленной выставке "Иннопром" в Екатеринбурге.

В встрече приняли участие представители различных российских министерств и ведомств.

Мишустин и Пашинян ранее провели телефонный разговор, обсудив актуальные вопросы российско-армянского взаимодействия.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 июл - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в понедельник встретился с премьер-министром Армении Николом Пашиняном на международной промышленной выставке "Иннопром" в Екатеринбурге, передает корреспондент РИА Новости.

С российской стороны во встрече Мишустина Пашиняна участвуют вице-премьер Алексей Оверчук, руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт, глава Росатома Алексей Лихачев, глава РЖД Олег Белозеров, глава Роспотребнадзора Анна Попова, замглавы МИД Михаил Галузин, статс-секретарь - замминистра финансов Алексей Сазанов, замминистра транспорта Алексей Шило, замминистра экономического развития Владимир Ильичев, первый замминистра энергетики Павел Сорокин, замминистра промышленности и торговли Алексей Груздев.

Глава российского правительства прилетел в Екатеринбург для участия в выставке "Иннопром". Форум также посетили Пашинян, премьер-министр Белоруссии Александр Турчин, премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов, председатель кабинета министров - руководитель администрации президента Киргизии Адылбек Касымалиев.

Мишустин и Пашинян 1 июля провели телефонный разговор. Премьер-министры обсудили актуальные вопросы российско-армянского взаимодействия в торгово-экономической, научно-технологической и культурно-гуманитарной областях.