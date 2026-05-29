Путин предупредил Армению о последствиях выхода из ЕАЭС

Президент РФ Владимир Путин во время пресс-подхода во Дворце Независимости в Астане

Владимир Путин заявил, что при выходе из ЕАЭС Армения потеряет доступ к соглашениям о свободной торговле.

АСТАНА, 29 мая — РИА Новости. Армения при выходе из Евразийского экономического союза (ЕАЭС) потеряет доступ к соглашениям о свободной торговле, заявил президент Владимир Путин.

« "Мы вынуждены будем где-то, не где-то, а по большому счету практически всю нашу работу, в данном случае с Арменией, в сфере экономики, касающейся интеграционных процессов, свернуть", — сказал он на пресс-подходе по итогам визита в Казахстан.

Армения при выходе из ЕАЭС также столкнется с ужесточением требований к автоперевозчикам. Кроме того, Москва повысит цены на топливные ресурсы для Еревана, что обойдется ему в 14% ВВП.

"Низкие цены на энергоносители: 600 там евро в Европе и 150 с небольшим — несравнимая величина. Все всегда говорят: "А вот, энергоносители" — это важно, но это не единственный плюс, не единственное преимущество", — добавил президент.

Он также напомнил, что доля инвестиций российского капитала в Армении составляет больше 86%.

"После встречи в Ереване европартнеры пообещали инвестировать 2,5 миллиарда евро. Как инвестировать, когда инвестировать — это еще надо посмотреть", — указал Путин

Президент призвал провести референдум о будущем Армении в ЕАЭС или Евросоюзе как можно скорее. При этом он отметил, что любые экономические решения Еревана по сближению с ЕС не испортят гуманитарные связи с Россией.

"Я Николу Воваевичу (Пашиняну. — Прим. ред.) говорил — он подтвердит это — я ему сказал: "Все, что хорошо для армян, приемлемо и хорошо для России. Делайте так, как вы считаете нужным, исходя из интересов армянского народа. Вы сейчас у власти, на вас сейчас лежит ответственность за принятие решения. Как вы скажете, так и будет", — заключил Путин.

Комментируя планы Армении , пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее напомнил о выгодах, которые Ереван получает сегодня от членства в ЕАЭС. Среди них — стабильное ежегодное развитие и повышение ВВП страны на несколько процентных пунктов. Кроме того, есть большая разница в цене на европейский и российский газ: в первом случае речь идет о 600 долларах за тысячу "кубов", а во втором — о 177,5 доллара.

Путин ранее заявлял, что страна имеет право сама выбирать партнеров, но находиться в двух структурах одновременно не получится. Он призвал Армению как можно скорее решить этот вопрос.