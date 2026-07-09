Иран нанес удар по командному центру США на Ближнем Востоке

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Иран заявил об ударе десятью баллистическими ракетами по командному центру США на Ближнем Востоке и американской авиабазе Аль-Азрак в Иордании.
ТЕГЕРАН, 9 июл — РИА Новости. Иран нанес ракетный удар по одному из командных центров США на Ближнем Востоке, сообщил Корпус стражей исламской революции.
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"В результате запуска десяти баллистических ракет были поражены командно-контрольный центр противника на Ближнем Востоке и авиабаза Аль-Азрак в Иордании", — цитирует заявление КСИР гостелерадиокомпания IRIB.
"Последствия будут". Трамп угодил в ловушку Ирана
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Военные также пригрозили ударами и по другим американским базам в регионе, если нападения со стороны США повторятся.
В ночь на четверг Вашингтон атаковал юг и север исламской республики. Как утверждает CENTCOM, армия поразила примерно 90 объектов. По данным местных СМИ, взрывы прогремели в Бендер-Аббасе, Конараке, Сирике, Джаске, Ираншахре, Аккале, Чабахаре и на острове Абу-Муса в Персидском заливе.
По словам президента США Дональда Трампа, обстрелы стали ответом на действия Тегерана против коммерческих судов в Ормузском проливе. Он пригрозил увеличить мощность ударов, если такая ситуация повторится.
МИД Ирана называл атаки серьезным нарушением меморандума о взаимопонимании.