Трамп назвал удары по Ирану ответом на якобы атаку против судов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент США Дональд Трамп назвал удары по Ирану возмездием за атаку Тегерана против судов.
- Трамп предупредил, что последствия будут хуже, если атаки Ирана повторятся.
ВАШИНГТОН, 9 июл – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп назвал нынешние американские удары по Ирану возмездием за якобы атаку Тегерана против судов, пообещал, что будет хуже, если такие атаки повторятся.
"Это возмездие за вчерашние бомбардировки кораблей Ираном. Если это повторится, станет гораздо хуже", – написал американский лидер в Truth Social.