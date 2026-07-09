Тчуамени продлит контракт с "Реалом" до 2031 года

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Полузащитник сборной Франции Орельен Тчуамени договорился с мадридским «Реалом» о новом контракте.
- Новый контракт Тчуамени с «Реалом» будет рассчитан до 2031 года.
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Полузащитник сборной Франции по футболу Орельен Тчуамени договорился с мадридским "Реалом" о новом контракте, сообщает журналист Фабрицио Романо на своей странице в соцсети X.
Новый договор Тчуамени будет рассчитан до 2031 года. Текущее соглашение действует до лета 2028 года.
Ранее СМИ писали об интересе к французу со стороны "Манчестер Юнайтед". Сообщается, что трансфер не состоится из-за высокой зарплаты Тчуамени и нежелания "Реала" отпускать игрока.
Тчуамени 26 лет, он выступает за "Реал" с 2022 года. В составе мадридского клуба француз стал чемпионом Испании, завоевал Кубок и Суперкубок Испании, выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА, клубный чемпионат мира и Межконтинентальный кубок.
Тчуамени провел 49 матчей и забил 3 мяча за сборную Франции. На проходящем в США, Мексике и Канаде чемпионате мира француз принял участие в трех встречах. Сборная Франции в 1/4 финала сыграет с командой Марокко, матч пройдет 9 июля в Бостоне и начнется в 23:00 мск.
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