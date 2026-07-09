Тчуамени продлит контракт с "Реалом" до 2031 года

Тчуамени 26 лет, он выступает за "Реал" с 2022 года. В составе мадридского клуба француз стал чемпионом Испании, завоевал Кубок и Суперкубок Испании, выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА, клубный чемпионат мира и Межконтинентальный кубок.

Тчуамени провел 49 матчей и забил 3 мяча за сборную Франции. На проходящем в США, Мексике и Канаде чемпионате мира француз принял участие в трех встречах. Сборная Франции в 1/4 финала сыграет с командой Марокко, матч пройдет 9 июля в Бостоне и начнется в 23:00 мск.