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Cборную Мексики возглавил Рафаэль Маркес - РИА Новости Спорт, 08.07.2026
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23:42 08.07.2026
Cборную Мексики возглавил Рафаэль Маркес

Бывший футболист "Барселоны" Рафаэль Маркес возглавил сборную Мексики

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкРафаэль Маркес (слева)
Рафаэль Маркес (слева) - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© РИА Новости / Антон Денисов
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Рафаэль Маркес (слева). Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Рафаэль Маркес назначен на пост главного тренера сборной Мексики по футболу.
  • Назначение Маркеса произошло в рамках спортивного проекта, рассчитанного до 2030 года.
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Бывший защитник "Барселоны" Рафаэль Маркес назначен на пост главного тренера сборной Мексики по футболу, сообщается на странице "ацтеков" в соцсети X.
Отмечается, Маркес занял пост в рамках реализации спортивного проекта, рассчитанного до 2030 года и представленного 1 августа 2024-го. Маркес ранее входил в тренерский штаб Хавьера Агирре, что обеспечит преемственность работы. Агирре возглавлял сборную Мексики с 2024 года и покинул национальную команду, после того как она уступила команде Англии (2:3) в 1/8 финала домашнего чемпионата мира.
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Маркесу 47 лет, в качестве футболиста он представлял сборную Мексики на пяти чемпионатах мира, а также выиграл с национальной командой Кубок конфедераций и два Золотых кубка КОНКАКАФ.
На клубном уровне Маркес выступал за мексиканские "Атлас" и "Леон", "Монако", испанскую "Барселону", в составе которой дважды выиграл Лигу чемпионов, американский "Нью-Йорк Ред Буллз" и итальянскую "Верону".
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