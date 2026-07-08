Двукратная обладательница "Золотого мяча" стала футболисткой "Лондон Сити"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Испанская футболистка Алексия Путельяс перешла в «Лондон Сити Лайонессис».
- «Барселона» объявила об уходе Путельяс 26 мая.
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Покинувшая "Барселону" испанская футболистка Алексия Путельяс перешла в "Лондон Сити Лайонессис", сообщается на сайте английского клуба.
Путельяс выступала за "Барселону" с 2012 года и провела за команду 507 матчей, что является вторым результатом в истории клуба. Капитан каталонцев с 232 голами является лучшим бомбардиром "Барселоны". За 14 лет в клубе Путельяс завоевала 38 трофеев, включая четыре победы в Лиге чемпионов. В составе сборной Испании она стала чемпионкой мира (2023).
В 2021 и 2022 годах Путельяс становилась обладательницей "Золотого мяча". Чаще лучшей футболисткой мира признавалась лишь футболистка "Барселоны" Айтана Бонмати (2023-2025).