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Двукратная обладательница "Золотого мяча" стала футболисткой "Лондон Сити" - РИА Новости Спорт, 08.07.2026
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Футбол
 
18:58 08.07.2026
Двукратная обладательница "Золотого мяча" стала футболисткой "Лондон Сити"

Двукратная обладательница "Золотого мяча" Путельяс стала игроком "Лондон Сити"

© Фото : Пресс-служба RFEFГлава RFEF Луис Рубиалес и капитан женской команды "Барселона" Алексия Путельяс
Глава RFEF Луис Рубиалес и капитан женской команды Барселона Алексия Путельяс - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© Фото : Пресс-служба RFEF
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Испанская футболистка Алексия Путельяс перешла в «Лондон Сити Лайонессис».
  • «Барселона» объявила об уходе Путельяс 26 мая.
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Покинувшая "Барселону" испанская футболистка Алексия Путельяс перешла в "Лондон Сити Лайонессис", сообщается на сайте английского клуба.
"Барселона" объявила об уходе Путельяс 26 мая. Срок соглашения 32-летней футболистки с лондонской командой не сообщается. "Лондон Сити" является чемпионом Англии 2025 года.
Путельяс выступала за "Барселону" с 2012 года и провела за команду 507 матчей, что является вторым результатом в истории клуба. Капитан каталонцев с 232 голами является лучшим бомбардиром "Барселоны". За 14 лет в клубе Путельяс завоевала 38 трофеев, включая четыре победы в Лиге чемпионов. В составе сборной Испании она стала чемпионкой мира (2023).
В 2021 и 2022 годах Путельяс становилась обладательницей "Золотого мяча". Чаще лучшей футболисткой мира признавалась лишь футболистка "Барселоны" Айтана Бонмати (2023-2025).
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