Краткий пересказ от РИА ИИ Альваро Арбелоа возглавил лондонский клуб «Фулхэм».

Контракт с 43-летним специалистом рассчитан до лета 2029 года.

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Бывший тренер мадридского "Реала" Альваро Арбелоа возглавил клуб Английской премьер-лиги (АПЛ) "Фулхэм", сообщается на сайте команды из Лондона.

Контракт с 43-летним специалистом рассчитан до лета 2029 года.

"Для меня большая честь начать новый этап в "Фулхэме", старейшем клубе Лондона . Я чувствую огромную ответственность и глубоко благодарен руководству, что они мне доверились", - заявил Арбелоа

Арбелоа является воспитанником "Реала" и выиграл с командой чемпионат (2012), Кубок (2011, 2014) и Суперкубок Испании (2012), а также Лигу чемпионов (2014, 2016), клубный чемпионат мира (2014) и Суперкубок УЕФА (2014). Также он выступал за "Депортиво", английские "Ливерпуль" и "Вест Хэм". В составе сборной Испании он выиграл чемпионат мира и дважды - чемпионат Европы.

В январе 2026 года специалист возглавил мадридский "Реал", сменив на посту соотечественника и бывшего одноклубника Хаби Алонсо. До "Реала" Арбелоа ни разу не управлял командой на взрослом уровне и с 2020 года работал в академии мадридского клуба, тренируя молодежные команды "сливочных" разных возрастов.