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Бывший тренер мадридского "Реала" Арбелоа возглавил "Фулхэм" - РИА Новости Спорт, 08.07.2026
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Футбол
 
08:28 08.07.2026
Бывший тренер мадридского "Реала" Арбелоа возглавил "Фулхэм"

Бывший тренер мадридского "Реала" Арбелоа возглавил футбольный клуб "Фулхэм"

© AP Photo / Jose BretonАльваро Арбелоа
Альваро Арбелоа - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© AP Photo / Jose Breton
Альваро Арбелоа. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Альваро Арбелоа возглавил лондонский клуб «Фулхэм».
  • Контракт с 43-летним специалистом рассчитан до лета 2029 года.
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Бывший тренер мадридского "Реала" Альваро Арбелоа возглавил клуб Английской премьер-лиги (АПЛ) "Фулхэм", сообщается на сайте команды из Лондона.
Контракт с 43-летним специалистом рассчитан до лета 2029 года.
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"Для меня большая честь начать новый этап в "Фулхэме", старейшем клубе Лондона. Я чувствую огромную ответственность и глубоко благодарен руководству, что они мне доверились", - заявил Арбелоа.
Арбелоа является воспитанником "Реала" и выиграл с командой чемпионат (2012), Кубок (2011, 2014) и Суперкубок Испании (2012), а также Лигу чемпионов (2014, 2016), клубный чемпионат мира (2014) и Суперкубок УЕФА (2014). Также он выступал за "Депортиво", английские "Ливерпуль" и "Вест Хэм". В составе сборной Испании он выиграл чемпионат мира и дважды - чемпионат Европы.
В январе 2026 года специалист возглавил мадридский "Реал", сменив на посту соотечественника и бывшего одноклубника Хаби Алонсо. До "Реала" Арбелоа ни разу не управлял командой на взрослом уровне и с 2020 года работал в академии мадридского клуба, тренируя молодежные команды "сливочных" разных возрастов.
В июне Арбелоа покинул должность главного тренера мадридского "Реала". Под руководством испанца клуб финишировал вторым в чемпионате Испании, отстав от победившей "Барселоны" на восемь очков.
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