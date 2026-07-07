Игрок сборной Бельгии Онана порвал "кресты" в матче ЧМ

МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Футболист сборной Бельгии и английской "Астон Виллы" Амаду Онана выбыл из строя на длительный срок после травмы, полученной в матче 1/8 финала чемпионата мира против американцев, сообщает The Athletic.

Онана перешел в "Астон Виллу" из "Эвертона" летом 2024 года и провел за клуб 72 матча, забив семь мячей. На его счету также 33 матча и 1 гол за национальную команду.