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Игрок сборной Бельгии Онана порвал "кресты" в матче ЧМ - РИА Новости Спорт, 07.07.2026
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Футбол
 
13:42 07.07.2026 (обновлено: 14:02 07.07.2026)
Игрок сборной Бельгии Онана порвал "кресты" в матче ЧМ

У футболиста сборной Бельгии Онаны диагностировали разрыв крестообразной связки

© Фото : Соцсети "Эвертона"Амаду Онана
Амаду Онана - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© Фото : Соцсети "Эвертона"
Амаду Онана. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Амаду Онана, футболист сборной Бельгии и английской "Астон Виллы", получил травму в матче 1/8 финала чемпионата мира против сборной США и выбыл из строя на длительный срок.
  • Полузащитнику диагностирован разрыв передней крестообразной связки.
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Футболист сборной Бельгии и английской "Астон Виллы" Амаду Онана выбыл из строя на длительный срок после травмы, полученной в матче 1/8 финала чемпионата мира против американцев, сообщает The Athletic.
Бельгийцы в ночь на вторник в Сиэтле разгромили американцев со счетом 4:1. Онана был вынужден покинуть поле на 21-й минуте из-за травмы. В 1/4 финала сборная Бельгии 10 июля сыграет с испанцами.
ЧМ по футболу 2026
07 июля 2026 • начало в 03:00
Завершен
США
1 : 4
Бельгия
31‎’‎ • Малик Тиллман
09‎’‎ • Шарль Де Кетеларе
(Николас Раскин)
33‎’‎ • Шарль Де Кетеларе
(Леандро Троссард)
57‎’‎ • Ханс Ванакен
(Шарль Де Кетеларе)
90‎’‎ • Ромелу Лукаку
(Ханс Ванакен)
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По данным источника, 24-летнему полузащитнику диагностирован разрыв передней крестообразной связки.
Онана перешел в "Астон Виллу" из "Эвертона" летом 2024 года и провел за клуб 72 матча, забив семь мячей. На его счету также 33 матча и 1 гол за национальную команду.
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