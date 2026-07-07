Игрок сборной Бельгии Онана порвал "кресты" в матче ЧМ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Амаду Онана, футболист сборной Бельгии и английской "Астон Виллы", получил травму в матче 1/8 финала чемпионата мира против сборной США и выбыл из строя на длительный срок.
- Полузащитнику диагностирован разрыв передней крестообразной связки.
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Футболист сборной Бельгии и английской "Астон Виллы" Амаду Онана выбыл из строя на длительный срок после травмы, полученной в матче 1/8 финала чемпионата мира против американцев, сообщает The Athletic.
07 июля 2026 • начало в 03:00
Завершен
31’ • Малик Тиллман
09’ • Шарль Де Кетеларе
33’ • Шарль Де Кетеларе
57’ • Ханс Ванакен
90’ • Ромелу Лукаку
По данным источника, 24-летнему полузащитнику диагностирован разрыв передней крестообразной связки.
Онана перешел в "Астон Виллу" из "Эвертона" летом 2024 года и провел за клуб 72 матча, забив семь мячей. На его счету также 33 матча и 1 гол за национальную команду.