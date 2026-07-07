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Экс-капитан "Интера" Ханданович покинул систему клуба спустя 14 лет - РИА Новости Спорт, 07.07.2026
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16:34 07.07.2026
Экс-капитан "Интера" Ханданович покинул систему клуба спустя 14 лет

Самир Ханданович покинул пост главного тренера юношеской команды "Интера"

© Фото : Сайт "Интера"Самир Ханданович
Самир Ханданович - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© Фото : Сайт "Интера"
Самир Ханданович. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Самир Ханданович покинул должность главного тренера юношеской команды "Интера".
  • После завершения карьеры в 2023 году Ханданович работал скаутом, а затем главным тренером юношеской команды "Интера".
  • Ханданович выразил благодарность клубу и готовность открыть новую страницу в своей жизни.
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Бывший вратарь и капитан "Интера" словенец Самир Ханданович покинул должность главного тренера юношеской команды итальянского футбольного клуба.
Ханданович завершил карьеру в 2023 году, после чего с лета 2024 года работал скаутом, а затем - главным тренером юношеской команды "Интера".
"Одиннадцать лет в качестве игрока, один в роли скаута и два в роли тренера. Я никогда не любил рассказывать о своем пути через цифры. Но сейчас, когда завершается глава длиной в четырнадцать лет, невозможно не оглянуться назад и не вспомнить все, что дал мне этот путь. Эта важная глава подходит к концу, но я уношу с собой воспоминания, ценные уроки и чувство глубокой благодарности. Теперь я готов открыть новую страницу своей жизни с воодушевлением, прощаясь с "черно-синими" с теплотой, гордостью и признательностью", - написал Ханданович в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская).
Хандановичу 41 год. Он перешел в "Интер" из "Удинезе" летом 2012 года. Вместе с клубом словенец выиграл чемпионат Италии (2021), два Кубка (2022, 2023) и Суперкубка страны (2021, 2022), а также дошел до финала Лиги чемпионов (2023). В 2019 году он стал капитаном команды. Кроме того, Ханданович является рекордсменом по количеству отраженных пенальти в истории Серии А.
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