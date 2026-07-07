Экс-капитан "Интера" Ханданович покинул систему клуба спустя 14 лет

"Одиннадцать лет в качестве игрока, один в роли скаута и два в роли тренера. Я никогда не любил рассказывать о своем пути через цифры. Но сейчас, когда завершается глава длиной в четырнадцать лет, невозможно не оглянуться назад и не вспомнить все, что дал мне этот путь. Эта важная глава подходит к концу, но я уношу с собой воспоминания, ценные уроки и чувство глубокой благодарности. Теперь я готов открыть новую страницу своей жизни с воодушевлением, прощаясь с "черно-синими" с теплотой, гордостью и признательностью", - написал Ханданович в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская).