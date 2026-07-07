Гарднер перешел в минское "Динамо" в результате обмена с ЦСКА

Гарднеру 30 лет. Он пополнил состав ЦСКА и дебютировал в КХЛ в сезоне-2025/26. В 74 матчах канадец набрал 11 очков (1 гол + 10 передач), также форвард стал лучшим игроком армейцев по проценту выигранных вбрасываний - 56,5. Ранее нападающий провел 41 матч в Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в составе "Даллас Старз" и "Филадельфии Флайерз".