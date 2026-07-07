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Гарднер перешел в минское "Динамо" в результате обмена с ЦСКА - РИА Новости Спорт, 07.07.2026
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Хоккей
 
18:27 07.07.2026
Гарднер перешел в минское "Динамо" в результате обмена с ЦСКА

Канадский форвард Гарднер перешел в минское "Динамо"

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкХоккеисты минского "Динамо"
Хоккеисты минского Динамо - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Канадский нападающий Ретт Гарднер присоединился к минскому «Динамо» в результате обмена с московским ЦСКА.
  • Соглашение с Гарднером рассчитано на два сезона, взамен ЦСКА получил права на защитника Александра Русакова.
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Канадский нападающий Ретт Гарднер присоединился к минскому "Динамо" в результате обмена с московским ЦСКА, сообщается в Telegram-каналах клубов Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Срок действия соглашения с Гарднером рассчитан на два сезона. Взамен московский ЦСКА получил права на защитника Александра Русакова.
Гарднеру 30 лет. Он пополнил состав ЦСКА и дебютировал в КХЛ в сезоне-2025/26. В 74 матчах канадец набрал 11 очков (1 гол + 10 передач), также форвард стал лучшим игроком армейцев по проценту выигранных вбрасываний - 56,5. Ранее нападающий провел 41 матч в Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в составе "Даллас Старз" и "Филадельфии Флайерз".
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