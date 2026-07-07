Гарднер перешел в минское "Динамо" в результате обмена с ЦСКА

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Канадский нападающий Ретт Гарднер присоединился к минскому «Динамо» в результате обмена с московским ЦСКА.
- Соглашение с Гарднером рассчитано на два сезона, взамен ЦСКА получил права на защитника Александра Русакова.
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Канадский нападающий Ретт Гарднер присоединился к минскому "Динамо" в результате обмена с московским ЦСКА, сообщается в Telegram-каналах клубов Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Гарднеру 30 лет. Он пополнил состав ЦСКА и дебютировал в КХЛ в сезоне-2025/26. В 74 матчах канадец набрал 11 очков (1 гол + 10 передач), также форвард стал лучшим игроком армейцев по проценту выигранных вбрасываний - 56,5. Ранее нападающий провел 41 матч в Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в составе "Даллас Старз" и "Филадельфии Флайерз".