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Ли покинул УНИКС - РИА Новости Спорт, 06.07.2026
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Баскетбол
 
18:21 06.07.2026
Ли покинул УНИКС

Американский разыгрывающий Ли покинул УНИКС

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкГеоргий Жбанов и Пэрис Ли
Георгий Жбанов и Пэрис Ли - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Георгий Жбанов и Пэрис Ли. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Американский разыгрывающий Пэрис Ли покинул казанский УНИКС.
  • В минувшем сезоне Ли провел за УНИКС 30 матчей, в которых его средняя статистика составила 10,4 очка, 5,2 результативной передачи, 1,6 подбора и 1,2 перехвата за 26 минут 43 секунды на площадке.
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Американский разыгрывающий Пэрис Ли покинул казанский УНИКС, сообщается в Telegram-канале баскетбольного клуба Единой лиги ВТБ.
Уточняется, что Ли продолжит карьеру в другом клубе.
В минувшем сезоне американец провел за УНИКС 30 матчей, в которых его средняя статистика составила 10,4 очка, 5,2 результативной передачи, 1,6 подбора и 1,2 перехвата за 26 минут 43 секунды на площадке. Вместе с командой он завоевал серебро Единой лиги ВТБ, уступив в финале плей-офф московскому ЦСКА.
Ли 31 год. До перехода в УНИКС в июле 2025 года он выступал за "Монако", французские "Орлеан" и АСВЕЛ, бельгийский "Антверпен Джайентс", немецкий "Бамберг" и греческий "Панатинаикос". В сезоне-2023/24 Ли стал лидером Евролиги по количеству перехватов.
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