Ли покинул УНИКС

Ли 31 год. До перехода в УНИКС в июле 2025 года он выступал за "Монако", французские "Орлеан" и АСВЕЛ, бельгийский "Антверпен Джайентс", немецкий "Бамберг" и греческий "Панатинаикос". В сезоне-2023/24 Ли стал лидером Евролиги по количеству перехватов.