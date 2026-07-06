Ли покинул УНИКС

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Американский разыгрывающий Пэрис Ли покинул казанский УНИКС.
- В минувшем сезоне Ли провел за УНИКС 30 матчей, в которых его средняя статистика составила 10,4 очка, 5,2 результативной передачи, 1,6 подбора и 1,2 перехвата за 26 минут 43 секунды на площадке.
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Американский разыгрывающий Пэрис Ли покинул казанский УНИКС, сообщается в Telegram-канале баскетбольного клуба Единой лиги ВТБ.
Уточняется, что Ли продолжит карьеру в другом клубе.
В минувшем сезоне американец провел за УНИКС 30 матчей, в которых его средняя статистика составила 10,4 очка, 5,2 результативной передачи, 1,6 подбора и 1,2 перехвата за 26 минут 43 секунды на площадке. Вместе с командой он завоевал серебро Единой лиги ВТБ, уступив в финале плей-офф московскому ЦСКА.
Ли 31 год. До перехода в УНИКС в июле 2025 года он выступал за "Монако", французские "Орлеан" и АСВЕЛ, бельгийский "Антверпен Джайентс", немецкий "Бамберг" и греческий "Панатинаикос". В сезоне-2023/24 Ли стал лидером Евролиги по количеству перехватов.