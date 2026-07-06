Около ста тысяч человек вышли на улицы Осло для празднования победы сборной

Краткий пересказ от РИА ИИ Около 100 тысяч человек вышли на улицы Осло, чтобы отпраздновать победу сборной Норвегии над командой Бразилии в матче чемпионата мира по футболу.

Около 30 человек обратились за медицинской помощью после запуска фейерверков, при этом никто из них серьезно не пострадал.

МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Около 100 тысяч человек вышли на улицы в центре Осло для празднования победы сборной Норвегии над командой Бразилии в матче чемпионата мира по футболу, сообщает норвежская телерадиокомпания Около 100 тысяч человек вышли на улицы в центре Осло для празднования победы сборной Норвегии над командой Бразилии в матче чемпионата мира по футболу, сообщает норвежская телерадиокомпания NRK

В воскресенье сборная Норвегии обыграла команду Бразилии в Нью-Йорке со счетом 2:1 в матче 1/8 финала чемпионата мира.

"Около 100 тысяч человек приняли участие в народном праздновании после победы Норвегии над Бразилией на чемпионате мира по футболу", - говорится в сообщении.

По данным телерадиокомпании, празднования проходили на центральных площадях Осло, в том числе около королевского дворца и городской ратуши.