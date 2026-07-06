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Около ста тысяч человек вышли на улицы Осло для празднования победы сборной - РИА Новости Спорт, 06.07.2026
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Футбол
 
10:37 06.07.2026
Около ста тысяч человек вышли на улицы Осло для празднования победы сборной

В Осло около ста тысяч человек вышли на улицы после победы над Бразилией

© AP Photo / Eduardo Munoz AlvarezБолельщики сборной Норвегии
Болельщики сборной Норвегии - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© AP Photo / Eduardo Munoz Alvarez
Болельщики сборной Норвегии. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Около 100 тысяч человек вышли на улицы Осло, чтобы отпраздновать победу сборной Норвегии над командой Бразилии в матче чемпионата мира по футболу.
  • Около 30 человек обратились за медицинской помощью после запуска фейерверков, при этом никто из них серьезно не пострадал.
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Около 100 тысяч человек вышли на улицы в центре Осло для празднования победы сборной Норвегии над командой Бразилии в матче чемпионата мира по футболу, сообщает норвежская телерадиокомпания NRK.
В воскресенье сборная Норвегии обыграла команду Бразилии в Нью-Йорке со счетом 2:1 в матче 1/8 финала чемпионата мира.
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79‎’‎ • Эрлинг Холанд
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90‎’‎ • Эрлинг Холанд
(Андреас Шельдеруп)
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"Около 100 тысяч человек приняли участие в народном праздновании после победы Норвегии над Бразилией на чемпионате мира по футболу", - говорится в сообщении.
По данным телерадиокомпании, празднования проходили на центральных площадях Осло, в том числе около королевского дворца и городской ратуши.
NRK со ссылкой на полицию сообщает, что около 30 человек обратились за медицинской помощью после запуска фейерверков, при этом никто из них серьезно не пострадал.
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