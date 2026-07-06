Гласнер возглавил "Ноттингем Форест"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Австриец Оливер Гласнер стал главным тренером "Ноттингем Фореста".
- Контракт с 51-летним специалистом рассчитан на три года, сообщил журналист Фабрицио Романо.
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Австриец Оливер Гласнер назначен на пост главного тренера английского "Ноттингем Форест", сообщается на сайте футбольного клуба.
Срок соглашения не уточняется. Как сообщал журналист Фабрицио Романо, контракт с 51-летним специалистом рассчитан на три года.
Гласнер с 2024 по 2026 год возглавлял английский "Кристал Пэлас", с которым выиграл Кубок и Суперкубок Англии (2025), а также Лигу конференций (2026). До этого он работал с австрийскими "Ридом", ЛАСКом, немецкими "Вольфсбургом" и "Айнтрахтом", с которым победил в Лиге Европы (2022).
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