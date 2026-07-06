"Правды не узнаем никогда": Мостовой рассказал о гневе из-за Балогана

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"Такого решения в ходе чемпионата мира никогда не было, и я думаю, что ситуация вряд ли когда-нибудь повторится. Сейчас гнев возмущения вырос, потому что на больших турнирах таких прецедентов не было. Плюс, как я узнал, был какой-то звонок (из Белого дома) кому-то (из ФИФА). Но мы точно об этом сейчас не знаем и никогда не узнаем всей правды", - сказал Мостовой.