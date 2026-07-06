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"Правды не узнаем никогда": Мостовой рассказал о гневе из-за Балогана - РИА Новости Спорт, 06.07.2026
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Футбол
 
14:20 06.07.2026 (обновлено: 14:47 06.07.2026)
"Правды не узнаем никогда": Мостовой рассказал о гневе из-за Балогана

Мостовой назвал решение ФИФА приостановить дисквалификацию Балогана комичным

© REUTERS / Phil NobleФоларин Балоган получил красную карточку в матче ЧМ-2026 против Боснии и Герцеговины
Фоларин Балоган получил красную карточку в матче ЧМ-2026 против Боснии и Герцеговины - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© REUTERS / Phil Noble
Фоларин Балоган получил красную карточку в матче ЧМ-2026 против Боснии и Герцеговины
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Решение ФИФА приостановить автоматическую дисквалификацию Фоларина Балогана выглядит комичным, заявил Александр Мостовой.
  • По его мнению, никто никогда не узнает всей правды о причинах случившегося на чемпионате мира.
  • Такого решения в ходе ЧМ никогда не было, и вряд ли когда-нибудь повторится, добавил экс-игрок сборной России.
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости, Олег Богатов. Решение Международной федерации футбола (ФИФА) приостановить автоматическую дисквалификацию удаленного ранее форварда сборной США Фоларина Балогана выглядит комичным, но никто никогда не узнает всей правды о причинах случившегося на чемпионате мира, заявил РИА Новости экс-игрок сборной России Александр Мостовой.
Американцы 1 июля обыграли сборную Боснии и Герцеговины в 1/16 финала чемпионата мира - 2:0. Балоган открыл счет, а на 64-й минуте был удален за наступ на голеностоп Тарика Мухаремовича. В воскресенье дисциплинарный комитет ФИФА приостановил действие красной карточки Балогана с испытательным сроком на год. Решение было принято в связи со ст. 27 дисциплинарного кодекса, позволяющей комитету приостанавливать дисциплинарные меры. Балоган сможет 6 июля сыграть в матче 1/8 финала с командой Бельгии. Глава США Дональд Трамп в соцсети Truth Social поблагодарил ФИФА за исправление "огромной несправедливости". Журналист Бен Джейкобс позднее сообщил о том, что, по его информации, решение об отмене дисквалификации Балогана было принято после того, как в ФИФА напрямую позвонили из Белого дома.
ЧМ по футболу 2026
02 июля 2026 • начало в 03:00
Завершен
США
2 : 0
Босния и Герцеговина
45‎’‎ • Фоларин Балоган
82‎’‎ • Малик Тиллман
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"Такого решения в ходе чемпионата мира никогда не было, и я думаю, что ситуация вряд ли когда-нибудь повторится. Сейчас гнев возмущения вырос, потому что на больших турнирах таких прецедентов не было. Плюс, как я узнал, был какой-то звонок (из Белого дома) кому-то (из ФИФА). Но мы точно об этом сейчас не знаем и никогда не узнаем всей правды", - сказал Мостовой.
"Ситуация, конечно, немного комичная. Я про этот эпизод говорил, что это фол по неосторожности и игрок не хотел нанести травму сопернику. Но нарушение было, судья показал красную карточку - и все, наказание должно было оставаться в силе. А у нас многие решения принимаются вне футбольного поля. Но мы же на сто процентов никогда не узнаем всей правды об этой ситуации", - добавил собеседник агентства.
Чемпионат мира впервые в истории проходит с участием 48 команд и также в первый раз проводится на территории трех стран – США, Канады и Мексики. Финальный матч состоится 19 июля.
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ФутболСпортСШАРоссияБосния и ГерцеговинаАлександр МостовойДональд ТрампМеждународная федерация футбола (ФИФА)ЧМ по футболу 2026Фоларин БалоганТарик Мухаремович
 
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