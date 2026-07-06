Кейруш покинул пост главного тренера сборной Ганы после вылета с ЧМ

"Футбол, как и жизнь, учит нас одному вечному правилу: ты либо побеждаешь, либо учишься. Я завершаю этот путь с гордостью за то, чего мы достигли, но и с здоровым чувством неудовлетворенности. Выход на новый уровень никогда не должен быть конечной целью - это должно быть началом еще более высоких амбиций. Моему президенту и руководству - спасибо за возможность работать со сборной Ганы. Для меня было честью и привилегией служить стране и команде. Моим игрокам и штабу искренняя благодарность за вашу смелость, преданность и постоянную самоотдачу. Болельщикам - мы не можем сказать, что полностью довольны спортивными результатами, но мы с гордостью можем заявить, что достойно представили цвета Ганы и вернули уважение и доверие к сборной на крупнейшей футбольной сцене", - написал Кейруш в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская).