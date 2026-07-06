Рейтинг@Mail.ru
Кейруш покинул пост главного тренера сборной Ганы после вылета с ЧМ - РИА Новости Спорт, 06.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Поле на Большой спортивной арене Лужники - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
01:37 06.07.2026
Кейруш покинул пост главного тренера сборной Ганы после вылета с ЧМ

Португалец Кейруш покинул пост тренера сборной Ганы после вылета с ЧМ по футболу

© AP Photo / Martin MeissnerТренер Карлуш Кейруш
Тренер Карлуш Кейруш - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© AP Photo / Martin Meissner
Тренер Карлуш Кейруш. Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Португалец Карлуш Кейруш оставил должность главного тренера сборной Ганы после вылета команды в 1/16 финала чемпионата мира по футболу.
На чемпионате мира сборная Ганы заняла третье место в группе L, уступив командам Хорватии и Англии. В 1/16 финала ганцы проиграли сборной Колумбии со счетом 0:1.
"Футбол, как и жизнь, учит нас одному вечному правилу: ты либо побеждаешь, либо учишься. Я завершаю этот путь с гордостью за то, чего мы достигли, но и с здоровым чувством неудовлетворенности. Выход на новый уровень никогда не должен быть конечной целью - это должно быть началом еще более высоких амбиций. Моему президенту и руководству - спасибо за возможность работать со сборной Ганы. Для меня было честью и привилегией служить стране и команде. Моим игрокам и штабу искренняя благодарность за вашу смелость, преданность и постоянную самоотдачу. Болельщикам - мы не можем сказать, что полностью довольны спортивными результатами, но мы с гордостью можем заявить, что достойно представили цвета Ганы и вернули уважение и доверие к сборной на крупнейшей футбольной сцене", - написал Кейруш в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская).
Кейрушу 73 года. Он возглавлял сборную Ганы с апреля 2026 года. До этого специалист работал в национальных командах Омана, Катара, Ирана, Египта, Колумбии, Португалии, Саудовской Аравии, ЮАР, ОАЭ, а также возглавлял лиссабонский "Спортинг" и был ассистентом в "Манчестер Юнайтед" и мадридском "Реале".
Эрлинг Холанд - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
Холанда назвали лучшим игроком матча 1/8 финала ЧМ против Бразилии
01:21
 
ФутболСпортГанаКолумбияХорватияКарлуш КейрушЧМ по футболу 2026Манчестер ЮнайтедРеал Мадрид
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    Р. Сафиуллин
    Н. Джокович
    6363
    7636
  • Теннис
    Завершен
    А. Соболенко
    Н. Осака
    26
    67
  • Футбол
    Завершен
    Бразилия
    Норвегия
    1
    2
  • Футбол
    06.07 04:00
    Мексика
    Англия
  • Футбол
    06.07 22:00
    Португалия
    Испания
  • Футбол
    07.07 03:00
    США
    Бельгия
  • Футбол
    07.07 19:00
    Аргентина
    Египет
  • Футбол
    07.07 23:00
    Швейцария
    Колумбия
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала