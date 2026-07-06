Американцам помогают на радость Трампу. Спасет ли их ФИФА от вылета с ЧМ?

Сборная США сыграет с командой Бельгии в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу 2026 года . "Звездно-полосатые" хотят отомстить "Красным дьяволам" за обидное поражение 12-летней давности и впервые с 2002 года пробиться в четвертьфинал мундиаля. Но удастся ли им это сделать без своего лучшего игрока?

Путь к 1/8 финала

Игра сборной США на чемпионате мира показывает, что решение назначить Маурисио Почеттино главным тренером национальной команды было верным. Американцы на домашнем мундиале выступают ярко. "Звездно-полосатые" достаточно уверенно выиграли свою группу D, одолев команды Парагвая (4:1) и Австралии (2:0), хоть и смазали впечатление поражением от одной из худших сборных ЧМ-2026 Турции (2:3). В плей-офф Штаты стартовали не менее убедительно.

В матче 1/16 финала американские футболисты не дали ни шанса команде Боснии и Герцеговины, обыграв европейцев со счетом 2:0. При этом еще два мяча в исполнении подопечных Почеттино судьи не засчитали из-за офсайда. Однако успех американцев в первой стадии плей-офф едва не был омрачен — автор победного гола в матче, лучший бомбардир и самый результативный игрок сборной США Фоларин Балоган получил прямую красную карточку за грубый фол против боснийца Тарика Мухаремовича. Впрочем, это не помешало американцам подойти к матчу против бельгийцев со своим ключевым игроком в составе. Чуть более чем за сутки до игры — в выходные, когда США праздновали 250-летие своей независимости, — ФИФА приостановила дисквалификацию Балогана и допустила его до участия в 1/8 финала ЧМ-2026.

© REUTERS / Phil Noble Фоларин Балогун получил красную карточку в матче ЧМ-2026 против Боснии и Герцеговины © REUTERS / Phil Noble Фоларин Балогун получил красную карточку в матче ЧМ-2026 против Боснии и Герцеговины

Бельгийцы в свою очередь после победы в группе G (5 набранных очков из 9) стали авторами настоящего триллера в первом раунде плей-офф. В игре с 1/16 финала с командой Сенегала они оформили сумасшедший камбэк. После 85 минут матча подопечные Руди Гарсии без шансов проигрывали американцам со счетом 0:2, но благодаря голам Ромелу Лукаку и Юри Тилеманса в течение нескольких минут смогли сенсационно спастись и перевести игру в овертайм, где от победного духа сенегальцев не осталось и следа. Африканцы пытались дотерпеть до серии пенальти, но в компенсированное время во втором дополнительном тайме получили пенальти в свои ворота — Тилеманс уверенно его реализовал и вывел Бельгию в 1/8 финала ЧМ-2026.

До сих пор команды США и Бельгии встречались друг с другом в официальных матчах лишь дважды — оба раза на чемпионатах мира. В первом в истории футбола мундиале в 1930 году американцы одолели бельгийцев на стадии группового этапа (3:0) и по итогам турнира стали бронзовыми призерами, а в 1/8 финала ЧМ-2014 "Красные дьяволы" благодаря голам Кевина Де Брейне и Лукаку в овертайме (2:1) выбили "звездно-полосатых" из плей-офф.

© REUTERS / Agustin Marcarian Ромелу Лукаку © REUTERS / Agustin Marcarian Ромелу Лукаку

Прогноз

Букмекерская компания Fonbet предлагает коэффициент 2.60 на победу бельгийцев в основное время и 1.88 на их проход в следующий раунд плей-офф. Победа американцев в основное время матча оценивается коэффициентом 2.65, а их попадание в четвертьфинал мундиаля — 1.92. Пара США — Бельгия считается одной из самых непредсказуемых среди всех участников 1/8 финала ЧМ-2026. Шансы на успех каждой из команд оцениваются как равные.предлагает коэффициент 2.60 на победу бельгийцев в основное время и 1.88 на их проход в следующий раунд плей-офф. Победа американцев в основное время матча оценивается коэффициентом 2.65, а их попадание в четвертьфинал мундиаля — 1.92.

Где смотреть

Прямая трансляция матча сборных США и Бельгии будет доступна на Кинопоиске . Следить за противостоянием также возможно в матч-центре РИА Новости Спорт. Игра состоится на стадионе "Люмен Филд" (Сиэтл, США) 7 июля. Стартовый свисток запланирован на 3:00 мск.