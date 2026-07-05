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Дуглас Сантос с первых минут сыграет в матче ЧМ против норвежцев - РИА Новости Спорт, 05.07.2026
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Футбол
 
21:44 05.07.2026
Дуглас Сантос с первых минут сыграет в матче ЧМ против норвежцев

Бразильский футболист "Зенита" Дуглас Сантос сыграет в матче ЧМ против норвежцев

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкФутболист "Зенита" Дуглас Сантос
Футболист Зенита Дуглас Сантос - РИА Новости, 1920, 05.07.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Защитник петербургского «Зенита» Дуглас Сантос выйдет в стартовом составе сборной Бразилии на матч 1/8 финала чемпионата мира против команды Норвегии.
  • Встреча пройдет в воскресенье в Нью-Йорке и начнется в 23:00 по московскому времени.
  • Неймар в пятый раз подряд не попал в стартовый состав сборной Бразилии.
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Защитник петербургского "Зенита" Дуглас Сантос выйдет в стартовом составе сборной Бразилии на матч 1/8 финала чемпионата мира против команды Норвегии, сообщается на сайте Международной федерации футбола (ФИФА).
Встреча пройдет в воскресенье в Нью-Йорке и начнется в 23:00 по московскому времени.
ЧМ по футболу 2026
05 июля 2026 • начало в 23:00
Завершен
Бразилия
1 : 2
Норвегия
90‎’‎ • Неймар (П)
79‎’‎ • Эрлинг Холанд
(Андреас Шельдеруп)
90‎’‎ • Эрлинг Холанд
(Андреас Шельдеруп)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Лучший бомбардир в истории сборной Бразилии Неймар в пятом матче подряд не попал в стартовый состав.
Полностью стартовый состав пятикратных чемпионов мира выглядит следующим образом: Алиссон (вратарь), Габриэль Магальяйнс, Маркиньос (капитан), Данило, Дуглас Сантос, Каземиро, Бруно Гимарайнс, Винисиус Жуниор, Матеус Кунья, Габриэл Мартинелли, Райан.
У норвежцев с первых минут сыграют Эрьян Нюланн (вратарь), Кристофер Айер, Давид Меллер Вольфе, Турбьерн Хеггем, Патрик Берг, Сандер Берге, Мартин Эдегор (капитан), Александер Серлот, Эрлинг Холанд, Антонио Нуса, Юлиан Рюэрсон.
Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран - США, Канады и Мексики. Турнир завершится 19 июля.
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