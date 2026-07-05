Дуглас Сантос с первых минут сыграет в матче ЧМ против норвежцев

МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Защитник петербургского "Зенита" Дуглас Сантос выйдет в стартовом составе сборной Бразилии на матч 1/8 финала чемпионата мира против команды Норвегии, сообщается на сайте Международной федерации футбола (ФИФА).