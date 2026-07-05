"Юрген Клопп станет новым главным тренером сборной Германии. Клопп согласился возглавить команду. Детали долгосрочного контракта, планы на будущее и его уход из "Ред Булл" пока обсуждаются, но он станет новым главным тренером", - написал Романо.

Клоппу 58 лет. Немец работал с "Ливерпулем" с 2015 по 2024 год. При нем команда выиграла Английскую премьер-лигу (АПЛ), Кубок и Суперкубок Англии, дважды - Кубок лиги, а также Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. Ранее он возглавлял немецкие "Боруссию" (Дортмунд) и "Майнц".