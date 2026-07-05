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Клопп станет новым главным тренером сборной Германии - РИА Новости Спорт, 05.07.2026
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13:16 05.07.2026 (обновлено: 13:23 05.07.2026)
Клопп станет новым главным тренером сборной Германии

Клопп согласился возглавить сборную Германии по футболу

© Фото : Соцсети ФК "Ливерпуль"Юрген Клопп
Юрген Клопп - РИА Новости, 1920, 05.07.2026
© Фото : Соцсети ФК "Ливерпуль"
Юрген Клопп. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Немецкий специалист Юрген Клопп согласился возглавить сборную Германии по футболу.
  • Немецкий футбольный союз расторг контракт с главным тренером сборной Германии Юлианом Нагельсманом после поражения команды в матче 1/16 финала чемпионата мира.
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Немецкий специалист Юрген Клопп дал согласие возглавить сборную Германии по футболу, сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети X.
В понедельник сборная Германии уступила команде Парагвая (1:1, 3:4 - по пенальти) в матче 1/16 финала чемпионата мира, который проходит в США, Канаде и Мексике, и покинула турнир. Позднее Немецкий футбольный союз (DFB) расторг контракт с главным тренером сборной Германии Юлианом Нагельсманом и начал переговоры с Клоппом.
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"Юрген Клопп станет новым главным тренером сборной Германии. Клопп согласился возглавить команду. Детали долгосрочного контракта, планы на будущее и его уход из "Ред Булл" пока обсуждаются, но он станет новым главным тренером", - написал Романо.
Клоппу 58 лет. Немец работал с "Ливерпулем" с 2015 по 2024 год. При нем команда выиграла Английскую премьер-лигу (АПЛ), Кубок и Суперкубок Англии, дважды - Кубок лиги, а также Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. Ранее он возглавлял немецкие "Боруссию" (Дортмунд) и "Майнц".
С января 2025 года Клопп занимает должность главы футбольного направления компании "Ред Булл".
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СпортГерманияПарагвайСШАЮрген КлоппЮлиан НагельсманЛиверпульБоруссия (Дортмунд)АПЛ 2025-2026 (Английская Премьер-лига по футболу)Лига чемпионов 2025-2026ЧМ по футболу 2026
 
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