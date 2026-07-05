Краткий пересказ от РИА ИИ
- Немецкий специалист Юрген Клопп согласился возглавить сборную Германии по футболу.
- Немецкий футбольный союз расторг контракт с главным тренером сборной Германии Юлианом Нагельсманом после поражения команды в матче 1/16 финала чемпионата мира.
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Немецкий специалист Юрген Клопп дал согласие возглавить сборную Германии по футболу, сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети X.
В понедельник сборная Германии уступила команде Парагвая (1:1, 3:4 - по пенальти) в матче 1/16 финала чемпионата мира, который проходит в США, Канаде и Мексике, и покинула турнир. Позднее Немецкий футбольный союз (DFB) расторг контракт с главным тренером сборной Германии Юлианом Нагельсманом и начал переговоры с Клоппом.
"Юрген Клопп станет новым главным тренером сборной Германии. Клопп согласился возглавить команду. Детали долгосрочного контракта, планы на будущее и его уход из "Ред Булл" пока обсуждаются, но он станет новым главным тренером", - написал Романо.
Клоппу 58 лет. Немец работал с "Ливерпулем" с 2015 по 2024 год. При нем команда выиграла Английскую премьер-лигу (АПЛ), Кубок и Суперкубок Англии, дважды - Кубок лиги, а также Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. Ранее он возглавлял немецкие "Боруссию" (Дортмунд) и "Майнц".
С января 2025 года Клопп занимает должность главы футбольного направления компании "Ред Булл".