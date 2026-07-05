ФИФА прогнулась под США после звонка Трампа. Скандал на ЧМ-2026

Футболист сборной США Фоларин Балоган избежал дисквалификации и был допущен до участия в матче 1/8 финала против Бельгии, несмотря на удаление в предыдущей игре. ФИФА "отмазала" американского форварда после звонка из Белого дома. Дональд Трамп остался доволен.

Что произошло?

Чемпионат мира по футболу 2026 года ознаменовался новым скандалом. Его фигурантом стала хозяйка турнира — сборная США. В матче 1/16 финала между командами Штатов и Боснии и Герцеговины, победу в котором добыли американцы (2:0), прямую красную карточку за фол против боснийца Тарика Мухаремовича получил нападающий "звезднополосатых" Фоларин Балоган. Американский форвард в ходе единоборства с Мухаремовичем проиграл позицию за мяч и наступил сопернику на голеностоп. Нога у игрока Боснии и Герцеговины в районе этого сустава согнулась в неестественное положение, а самому пострадавшему потребовалась медицинская помощь.

© REUTERS / Phil Noble Фоларин Балогун получил красную карточку в матче ЧМ-2026 против Боснии и Герцеговины © REUTERS / Phil Noble Фоларин Балогун получил красную карточку в матче ЧМ-2026 против Боснии и Герцеговины

Впоследствии Мухаремович смог продолжить матч, а вот Балоган был удален после того, как главный арбитр встречи Рафаэл Клаус оценил эпизод по видеоповтору и показал американцу красную карточку. Для сборной США потеря форварда была очень ощутимой в преддверии игры с командой Бельгии в 1/8 финала. Балоган — лучший бомбардир и самый результативный игрок американской команды на ЧМ-2026, в предыдущих четырех матчах он забил три мяча (в том числе и боснийцам). Однако дисквалификации американский форвард неожиданно избежал. Против Бельгии он сыграет.

ФИФА поступила так, как приказал Трамп?

В своем пресс-релизе Международная федерация футбола (ФИФА) никак не объяснила свое решение допустить дисквалифицированного игрока. Ранее организация отказала американской стороне в обжаловании красной карточки Балогана, а сегодня пошла "звезднополосатым" навстречу, сославшись на 27-ю статью дисциплинарного кодекса ФИФА. Согласно этой статье организация может принять решение о полной или частичной приостановке применения дисциплинарных мер, игроку будет дан испытательный срок, в случае нарушения которого приостановка дисквалификации будет отменена. Для Балогана этот срок составил один год. Простыми словами — ФИФА позволила американцу обойтись "последним китайским предупреждением".

Это решение оказалось скандальным и неоднозначным само по себе, но этот негатив обрел еще больше веса из-за фигуры Дональда Трампа. Президент США моментально отреагировал на отмену дисквалификации лидера американской футбольной сборной.

« "Благодарю ФИФА за то, что они поступили правильно и исправили огромную несправедливость", — написал Трамп в своей соцсети Truth Social.

© AP Photo / Evan Vucci Джанни Инфантино и Дональд Трамп © AP Photo / Evan Vucci Джанни Инфантино и Дональд Трамп

Позднее журналист Бен Джейкобс раскрыл подробности произошедшего и сообщил о влиянии властей Штатов на ФИФА. По его информации, решение об отмене дисквалификации Балогана было принято после того, как в Международную футбольную федерацию и конкретно ее президенту Джанни Инфантино был совершен прямой звонок из Белого дома. Примечательно, что вся эта ситуация случилась в выходные дни, в ходе которых граждане, жители и власти США отмечают 250-летие независимости государства.

Реакция

Отношение американцев к данной истории читаемо. Еще после матча представители сборной США выразили недовольство в связи с удалением Балогана. Главный тренер национальной команды Маурисио Почеттино назвал ошибкой решение судей оценить тот игровой эпизод прямой красной карточкой, сам виновник, влетевший в ногу боснийскому футболисту, назвал свой фол случайным и тянущим максимум на желтую карточку, а столкновение — неизбежным. Подключился даже государственный секретарь США Марко Рубио, который выразил мнение, что американских футболистов якобы засудили.

Некоторые сопереживающие американцам и вовсе сравнили эту ситуацию с эпизодом с участием Лионеля Месси, который избежал наказания за наступ алжирскому защитнику Айссе Манди.

« "В динамике этот эпизод не выглядел чем-то серьезным, и арбитр не увидел в этом моменте нарушения. Однако на повторе видно, что VAR обязан был вмешаться. Балогану просто не повезло – это был случайный контакт. Он смотрел исключительно на мяч, но если обратить внимание на положение его ноги, видно, что она опускается шипами прямо на ахиллово сухожилие боснийского игрока, затем перекатывается на голеностоп и выворачивает ему лодыжку. Если единоборство ставит под угрозу здоровье соперника и совершается с чрезмерной силой, оно должно наказываться красной карточкой. Если же сравнить этот эпизод с фолом со стороны Месси, то у Лео не было шансов сыграть в мяч. Он шипами провел по задней части икры алжирского защитника. На мой взгляд, тот эпизод был гораздо грубее, чем у Балогана", — высказался бывший арбитр Английской премьер-лиги Марк Хэлси.

© REUTERS / Phil Noble Фоларин Балоган получил красную карточку в матче ЧМ-2026 против Боснии и Герцеговины © REUTERS / Phil Noble Фоларин Балоган получил красную карточку в матче ЧМ-2026 против Боснии и Герцеговины

Но нашлись и те, кто подверг критике решение ФИФА. Одни в принципе недовольны самим фактом отмены дисквалификации в связи с тем, что такой эпизод не является справедливым, ведь многие другие футболисты, получившие красные карточки в как минимум спорных и неоднозначных эпизодах, были вынуждены пропустить следующий матч. Балоган почему-то оказался исключением. Других же больше возмутило вмешательство властей США — вне зависимости от того, повлиял напрямую звонок Трампа Инфантино или нет.

« "Я уже говорил об этом ранее: ФИФА найдет способ отменить дисквалификацию Балогана. И вот мы здесь. Я могу принять паузы на водопой во время матчей, расписание игр, но это — нет. Я никогда не видел, чтобы правила на чемпионате мира нарушались так открыто. У меня имелись большие симпатии к команде США по ходу их пути на чемпионате мира, я хотел, чтобы они прошли как можно дальше. Но не таким образом. Менять правила во время турнира. Самого важного турнира на планете… Просто чтобы помочь Штатам", — возмутился в соцсети X известный журналист Танкреди Палмери.

Недовольными решением ФИФА остались и бельгийцы. Королевская бельгийская футбольная ассоция в своем большом заявлении заявила, что буквально "поражена" тем фактом, что получивший красную карточку Балоган был допущен до участия в матче 1/8 финала ЧМ-2026. Представители бельгийской ассоциации отметили, что ФИФА противоречит своему же уставу: приводя в качестве аргумента статью 27 дисциплинарного кодекса организации Международная федерация футбола почему-то проигнорировала статью 66.4 того же кодекса, согласно которой красная карточка предусматривает автоматическое отстранение игрока от участия в следующем матче, а также нарушила регламент мундиаля, согласованный перед турниром.

« "Чтобы защитить законные права всех участников турнира и сохранить принципы честной игры в футбол, как на этом чемпионате мира, так и на будущих турнирах, наша ассоциация изучает все возможные варианты", - говорится в заявлении.

Матч США — Бельгия состоится на стадионе "Люмен Филд" (Сиэтл, США) 7 июля. Стартовый свисток запланирован на 3:00 мск.