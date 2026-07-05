Камоцци высказался о Барко

"Слухи об уходе Барко из "Спартака" необоснованны. Напротив, он очень близок к переподписанию контракта с клубом, который предусматривает значительное повышение зарплаты. Учитывая его отличные показатели, пребывание Барко только усилит команду в борьбе за титул", - сказал Камоцци.

Барко 27 лет, он перешел в "Спартак" из аргентинского клуба "Ривер Плейт" летом 2024 года, подписав с "красно-белыми" контракт на три года. За москвичей аргентинец провел 73 матча, в которых забил 22 мяча. В сезоне-2025/26 Барко сыграл 37 встреч, отметился восемью голами и отдал девять результативных передач, став лучшим ассистентом команды, и был признан лучшим футболистом "Спартака".