Камоцци высказался о Барко

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Франко Камоцци назвал необоснованными слухи об уходе Эсекьеля Барко из московского «Спартака».
- По словам Камоцци, Барко близок к переподписанию контракта с «Спартаком», который предусматривает значительное повышение зарплаты.
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Бывший советник экс-владельца "Спартака" Леонида Федуна Франко Камоцци в разговоре с РИА Новости назвал необоснованными слухи об уходе аргентинского футболиста Эсекьеля Барко из московского "Спартака".
Ранее в эфире YouTube-проекта De la Cuna al Infierno, посвященного аргентинскому клубу "Индепендьенте", заявили, что один из представителей Барко приедет в Москву, чтобы сообщить руководству "Спартака" о нежелании футболиста продлевать контракт с клубом. Сам полузащитник находится в расположении команды и готовится к новому сезону.
"Слухи об уходе Барко из "Спартака" необоснованны. Напротив, он очень близок к переподписанию контракта с клубом, который предусматривает значительное повышение зарплаты. Учитывая его отличные показатели, пребывание Барко только усилит команду в борьбе за титул", - сказал Камоцци.
Барко 27 лет, он перешел в "Спартак" из аргентинского клуба "Ривер Плейт" летом 2024 года, подписав с "красно-белыми" контракт на три года. За москвичей аргентинец провел 73 матча, в которых забил 22 мяча. В сезоне-2025/26 Барко сыграл 37 встреч, отметился восемью голами и отдал девять результативных передач, став лучшим ассистентом команды, и был признан лучшим футболистом "Спартака".