Рейтинг@Mail.ru
Определились все пары 1/8 финала чемпионата мира по футболу - РИА Новости Спорт, 04.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Поле на Большой спортивной арене Лужники - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
07:04 04.07.2026 (обновлено: 08:34 04.07.2026)
Определились все пары 1/8 финала чемпионата мира по футболу

Определились все участники 1/8 финала чемпионата мира по футболу - 2026

© REUTERS / Claudia GrecoЛионель Месси
Лионель Месси - РИА Новости, 1920, 04.07.2026
© REUTERS / Claudia Greco
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В 1/8 финала чемпионата мира по футболу в 2026 году сыграют 16 команд, среди которых Канада, Марокко, Бразилия, Норвегия, Парагвай, Франция, Португалия, Испания, Англия, Мексика, США, Бельгия, Аргентина, Египет, Швейцария и Колумбия.
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Стал известен состав участников 1/8 финала чемпионата мира по футболу в 2026 года.
Пары второго раунда плей-офф турнира выглядят следующим образом:
  • Канада - Марокко (4 июля, Хьюстон);
  • Бразилия - Норвегия (5 июля, Нью-Йорк);
  • Парагвай - Франция (5 июля, Филадельфия);
  • Португалия - Испания (6 июля, Даллас);
  • Англия - Мексика (6 июля, Мехико);
  • США - Бельгия (7 июля, Сиэтл);
  • Аргентина - Египет (7 июля, Атланта);
  • Швейцария - Колумбия (7 июля, Ванкувер).
Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных сборных на территории трех стран - США, Канады и Мексики. Турнир завершится 19 июля.
Футболист сборной Колумбии Луис Диас - РИА Новости, 1920, 04.07.2026
Сборная Колумбии стала последним участником 1/8 финала ЧМ-2026
Вчера, 07:00
 
ФутболЧМ по футболу 2026КанадаМароккоБразилияНорвегияПарагвайФранцияПортугалияИспанияАнглияМексикаСШАБельгияАргентинаЕгипетКолумбияШвейцария
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Канада
    Марокко
    0
    3
  • Футбол
    Завершен
    Парагвай
    Франция
    0
    1
  • Футбол
    05.07 23:00
    Бразилия
    Норвегия
  • Теннис
    Завершен
    Л. Самсонова
    М. Боузкова
    664
    476
  • Теннис
    Завершен
    К. Хачанов
    Ф. Коболли
    66722
    07666
  • Теннис
    Завершен
    Э. Мертенс
    Е. Рыбакина
    76
    61
  • Теннис
    Завершен
    М. Гирон
    А. Зверев
    264
    676
  • Теннис
    Завершен
    Ф. Тиафо
    А. Бублик
    66663
    47746
  • Футбол
    Завершен
    Колумбия
    Гана
    1
    0
  • Футбол
    Закончен (ДВ)
    Аргентина
    Кабо-Верде
    3
    2
  • Футбол
    Закончен (П)
    Австралия
    Египет
    1
    2
  • Теннис
    Завершен
    Я. Штруфф
    Д. Медведев
    777
    665
  • Теннис
    Завершен
    А. Соболенко
    Е. Остапенко
    66
    44
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала