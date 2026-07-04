Определились все пары 1/8 финала чемпионата мира по футболу

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В 1/8 финала чемпионата мира по футболу в 2026 году сыграют 16 команд, среди которых Канада, Марокко, Бразилия, Норвегия, Парагвай, Франция, Португалия, Испания, Англия, Мексика, США, Бельгия, Аргентина, Египет, Швейцария и Колумбия.
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Стал известен состав участников 1/8 финала чемпионата мира по футболу в 2026 года.
Пары второго раунда плей-офф турнира выглядят следующим образом:
- Канада - Марокко (4 июля, Хьюстон);
- Бразилия - Норвегия (5 июля, Нью-Йорк);
- Парагвай - Франция (5 июля, Филадельфия);
- Португалия - Испания (6 июля, Даллас);
- Англия - Мексика (6 июля, Мехико);
- США - Бельгия (7 июля, Сиэтл);
- Аргентина - Египет (7 июля, Атланта);
- Швейцария - Колумбия (7 июля, Ванкувер).
Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных сборных на территории трех стран - США, Канады и Мексики. Турнир завершится 19 июля.