Рейтинг@Mail.ru
Васильев назвал Овечкина ярким послом спорта России в НХЛ и достоянием мира - РИА Новости Спорт, 03.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
21:41 03.07.2026 (обновлено: 21:42 03.07.2026)
Васильев назвал Овечкина ярким послом спорта России в НХЛ и достоянием мира

Васильев назвал Овечкина ярким послом спорта РФ в НХЛ и достоянием всего мира

© AP Photo / Erin HooleyАлександр Овечкин
Александр Овечкин - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© AP Photo / Erin Hooley
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Александр Овечкин продлил соглашение с «Вашингтон Кэпиталз» на один год.
  • Зарплата Овечкина под потолком зарплат составит 4,25 миллиона долларов, а с учетом бонусов может достичь девяти миллионов долларов.
  • Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев заявил, что Александр Овечкин — самый яркий посол спорта России в НХЛ и уже стал достоянием всего мира.
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости, Олег Богатов. Форвард команды Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин ярко представляет российский спорт в США и Канаде, игрок установил уникальное достижение и уже стал достоянием всего мира, заявил РИА Новости двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев.
В четверг Овечкин продлил соглашение с "Вашингтон Кэпиталз" на один год. Зарплата, учитывающаяся под потолком зарплат, составит 4,25 миллиона долларов. При этом с учетом бонусов заработок хоккеиста может достичь девяти миллионов.
«
"Александр Овечкин - самый яркий посол спорта России в НХЛ. Мы гордимся тем, что он наш соотечественник, но Овечкин уже является достоянием всего мира, а не только России. Как, например, американский пловец (23-кратный олимпийский чемпион) Майкл Фелпс. Это уникальные люди, значит, они уже себе не принадлежат. Они принадлежат всему миру, и это надо помнить и ценить. И Александр абсолютно правильно все сделал, продлив контракт с "Вашингтоном", - сказал Васильев.
"Ему надо побить еще один рекорд Уэйна Гретцки, он войдет в историю НХЛ как уникальный игрок, а затем может отдыхать всю оставшуюся жизнь. Мы гордимся Александром Овечкиным, но также им могут гордиться и во всех странах мира. Такие уникальные рекорды дорогого стоят, и переоценить их просто невозможно", - подчеркнул собеседник агентства.
Овечкину 40 лет, он с 2005 года всю игровую карьеру в НХЛ провел в "Кэпиталз". Нападающий является рекордсменом НХЛ по числу голов в регулярных чемпионатах. В его активе 929 заброшенных шайб в 1573 матчах. Предыдущий рекорд лиги принадлежал канадцу Уэйну Гретцки (894 шайбы в 1487 матчах). Гретцки владеет рекордом НХЛ по сумме шайб в регулярных чемпионатах и Кубке Стэнли (1016), на счету Овечкина 1006 голов.
Александр Овечкин - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
Тренер "Вашингтона": Овечкин по-прежнему может совершать невозможное
Вчера, 18:29
 
ХоккейСпортУэйн ГретцкиАлександр ОвечкинДмитрий ВасильевМайкл ФелпсВашингтон КэпиталзНациональная хоккейная лига (НХЛ)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Закончен (П)
    Австралия
    Египет
    1
    2
  • Футбол
    В ожидании ДВ
    Аргентина
    Кабо-Верде
    1
    1
  • Теннис
    Завершен
    Я. Штруфф
    Д. Медведев
    777
    665
  • Теннис
    Завершен
    А. Соболенко
    Е. Остапенко
    66
    44
  • Футбол
    04.07 04:30
    Колумбия
    Гана
  • Футбол
    04.07 20:00
    Канада
    Марокко
  • Футбол
    05.07 00:00
    Парагвай
    Франция
  • Футбол
    05.07 23:00
    Бразилия
    Норвегия
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала