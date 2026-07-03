Краткий пересказ от РИА ИИ
- Александр Овечкин продлил соглашение с «Вашингтон Кэпиталз» на один год.
- Зарплата Овечкина под потолком зарплат составит 4,25 миллиона долларов, а с учетом бонусов может достичь девяти миллионов долларов.
- Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев заявил, что Александр Овечкин — самый яркий посол спорта России в НХЛ и уже стал достоянием всего мира.
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости, Олег Богатов. Форвард команды Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин ярко представляет российский спорт в США и Канаде, игрок установил уникальное достижение и уже стал достоянием всего мира, заявил РИА Новости двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев.
В четверг Овечкин продлил соглашение с "Вашингтон Кэпиталз" на один год. Зарплата, учитывающаяся под потолком зарплат, составит 4,25 миллиона долларов. При этом с учетом бонусов заработок хоккеиста может достичь девяти миллионов.
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"Александр Овечкин - самый яркий посол спорта России в НХЛ. Мы гордимся тем, что он наш соотечественник, но Овечкин уже является достоянием всего мира, а не только России. Как, например, американский пловец (23-кратный олимпийский чемпион) Майкл Фелпс. Это уникальные люди, значит, они уже себе не принадлежат. Они принадлежат всему миру, и это надо помнить и ценить. И Александр абсолютно правильно все сделал, продлив контракт с "Вашингтоном", - сказал Васильев.
"Ему надо побить еще один рекорд Уэйна Гретцки, он войдет в историю НХЛ как уникальный игрок, а затем может отдыхать всю оставшуюся жизнь. Мы гордимся Александром Овечкиным, но также им могут гордиться и во всех странах мира. Такие уникальные рекорды дорогого стоят, и переоценить их просто невозможно", - подчеркнул собеседник агентства.
Овечкину 40 лет, он с 2005 года всю игровую карьеру в НХЛ провел в "Кэпиталз". Нападающий является рекордсменом НХЛ по числу голов в регулярных чемпионатах. В его активе 929 заброшенных шайб в 1573 матчах. Предыдущий рекорд лиги принадлежал канадцу Уэйну Гретцки (894 шайбы в 1487 матчах). Гретцки владеет рекордом НХЛ по сумме шайб в регулярных чемпионатах и Кубке Стэнли (1016), на счету Овечкина 1006 голов.