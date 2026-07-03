Васильев назвал Овечкина ярким послом спорта России в НХЛ и достоянием мира

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"Александр Овечкин - самый яркий посол спорта России в НХЛ. Мы гордимся тем, что он наш соотечественник, но Овечкин уже является достоянием всего мира, а не только России. Как, например, американский пловец (23-кратный олимпийский чемпион) Майкл Фелпс. Это уникальные люди, значит, они уже себе не принадлежат. Они принадлежат всему миру, и это надо помнить и ценить. И Александр абсолютно правильно все сделал, продлив контракт с "Вашингтоном", - сказал Васильев.