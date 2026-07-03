"Его рекорд станет недосягаемым": Америка в восторге от контракта Овечкина

Карьерное будущее Александра Овечкина, вышедшего этим летом на рынок свободных агентов Национальной хоккейной лиги, до сих пор оставалось главной сагой межсезонья. Российский голеадор до последнего держал в секрете свои планы на будущее, и никто не знал, когда именно он их огласит. Знаменательный момент случился вчера вечером. Овечкин подписал новый контракт с "Вашингтон Кэпиталз", он проведет в НХЛ еще один сезон — 22-й в своей карьере.

Главная новость межсезонья обрушилась молниеносно и даже неожиданно. "Вашингтон" сообщил о продолжении сотрудничества с Ови, что называется, в лоб. "Кэпиталз" в своих социальных сетях опубликовали недвусмысленный короткий видеоролик с коньками со знаменитыми желтыми шнурками Александра Михайловича и лозунгами фанатов "Еще один год!" на фоне, а через две минуты разместили пресс-релиз с историческим подписанием.

Свой контракт Ови подписал, находясь на отдыхе в Турции в окружении своих детей и супруги. Тем примечательнее, что в СМИ не просочилось никаких конкретных слухов и новостей — даже самые известные инсайдеры НХЛ не убежали вперед паровоза.

Столь долгожданная новость, объявление которой могло растянуться на весь июль, прогнозируемо сокрушила всю инфоповестку дня и возглавила ее. Владелец "Кэпиталз" Тед Леонсис не скупился на красивые слова, выражая свою благодарность и уважение в адрес Овечкина, который согласился провести еще один год в рядах столичного клуба:

« "В рамках подготовки к новому сезону мы с большим воодушевлением оцениваем работу, проделанную этим летом нашим руководством, которое делает все, чтобы команда билась за попадание в плей-офф и претендовала на Кубок Стэнли. Наши фанаты вправе ожидать именно этого. Франшиза пошла на необходимые инвестиции и непростые решения ради создания новой, яркой команды. Возвращение лучшего снайпера в истории НХЛ и ключевого игрока в истории "Кэпиталз" еще на один сезон имеет огромное значение для нашего клуба, болельщиков и всего города".

© Фото : x.com/capitals Александр Овечкин вместе с семьей © Фото : x.com/capitals Александр Овечкин вместе с семьей

"Not Ovi yet" — так оригинально обыграли авторы сайта НХЛ фразу "Еще ничего не кончено" (в английском языке — not over yet). Для лиги решение Овечкина остаться еще на один сезон было не менее важным, чем для "Кэпиталз". Например, заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли в разговоре с РИА Новости Спорт об этом заявил прямо и буквально.

« "Мы очень рады, что Алекс согласился провести еще хотя бы один сезон в "Вашингтоне". Очень хорошая новость для НХЛ", — сказал он.

© Фото : Скриншот с сайта НХЛ Статья про Александра Овечкина на сайте НХЛ © Фото : Скриншот с сайта НХЛ Статья про Александра Овечкина на сайте НХЛ

На официальном же сайте НХЛ текст про Овечкина, что естественно, был опубликован на первой полосе с тем самым заголовком:

"В прошлом сезоне Овечкин продемонстрировал, что по-прежнему способен показывать высокий уровень игры, став лучшим снайпером "Кэпиталз" с 32 голами и увеличив свой рекордный показатель в карьере в НХЛ до 929. Он также возглавил список бомбардиров "Вашингтона" с 64 очками, не пропустив ни одной игры регулярного сезона в шестой раз в своей карьере. Если же говорить о его общей статистики голов как в чемпионатах НХЛ, так и в плей-офф, то в его активе имеется 1006 шайб — он занимает второе место в истории лиги, отставая от Уэйна Гретцки на десять голов. По всей видимости, этот рекорд тоже будет побит".

Восторг в связи с решением Овечкина продолжить карьеру в НХЛ выразили даже игроки других клубов, а именно хоккеисты, которые провели не один сезон бок о бок с лучшим голеадором в истории и пережили рядом с ним эпохальные события.

"Ему 40 с лишним лет, и просто невероятно, что он до сих пор находит возможности забрасывать минимум по 30 шайб за сезон. Я в восторге от того, что имел возможность быть рядом с ним и своими глазами видеть, как он бьет рекорды. Быть частью этого — невероятно. Я желаю ему всего наилучшего в этом сезоне. Это действительно невероятная история. Я очень рад за него и его семью", — заявил экс-форвард "Вашингтона" Брэндон Дюхейм, который отныне является игроком "Торонто Мейпл Лифс" и одноклубником Сергея Бобровского.

Я очень рад за него и его семью", — заявил экс-форвард "Вашингтона" Брэндон Дюхейм, который отныне является игроком "Торонто Мейпл Лифс" и одноклубником Сергея Бобровского. "Я ничуть не удивлен. Я просто чувствовал, что это случится. Нет, он не говорил мне об этом, но я все понимал. Было предчувствие, что он еще не собирается завершать карьеру, и это очень здорово. Он уже очень давно выступает в этой лиге на потрясающем уровне, и его достижения просто невероятны. Я очень рад, что он может продолжать жить своей мечтой и играть дальше — это замечательно. Сыграть против Алекса? Не сказал бы, что жду этого момента с нетерением. Нет. Я просто искренне рад за него", — признался легенда "Вашингтона" и обладатель Кубка Стэнли-2018 в составе "Кэпс" Джон Карлсон, который покинул клуб в трансферный дедлайн в прошлом сезоне в результате обмена в "Анахайм Дакс", а этим летом подписал контракт с "Тампа-Бэй Лайтнинг".

Он уже очень давно выступает в этой лиге на потрясающем уровне, и его достижения просто невероятны. Я очень рад, что он может продолжать жить своей мечтой и играть дальше — это замечательно. Сыграть против Алекса? Не сказал бы, что жду этого момента с нетерением. Нет. Я просто искренне рад за него", — признался легенда "Вашингтона" и обладатель Кубка Стэнли-2018 в составе "Кэпс" Джон Карлсон, который покинул клуб в трансферный дедлайн в прошлом сезоне в результате обмена в "Анахайм Дакс", а этим летом подписал контракт с "Тампа-Бэй Лайтнинг". "Герои запоминаются, но ЛЕГЕНДЫ никогда не умирают. Легенда возвращается!" — в своих соцсетях восхитился еще один чемпион в составе "Вашингтона" Ти Джей Оши, который по завершении карьеры стал экспертом на телевидении.

© AP Photo / Nick Wass Александр Овечкин © AP Photo / Nick Wass Александр Овечкин

Американские СМИ также не скупились на комплементарные заметки в адрес Овечкина. Профильные журналисты "Вашингтона" и ведущие издания Северной Америки в один голос заявили, что очень рады возможности увидеть Александра Михайловича в деле хотя бы еще один сезон. Автор The Athletic Шон Джентиль подошел к вопросу оригинально и не упустил возможность упомянуть то, что Овечкин любит помимо хоккея, — пиво.

« "В апреле, когда Александр Овечкин еще не решил, завершить карьеру в НХЛ или вернуться в "Вашингтон" и провести свой 22-й сезон, главный тренер команды был готов к любому развитию событий. Спенсер Карбери говорил: "Если он вернется, мы примем его с распростертыми объятиями. Если завершит карьеру, то мы поддержим его и в этом. Я отпраздную с ним, крепко обниму его и выпью с ним холодного пива". Но пиво подождет. На протяжении всего срока действия пятилетнего контракта, подписанного в 2021 году, Овечкин неизменно утверждал, что еще не принял решения о своем будущем. Это происходило даже на фоне знаков особого внимания. Болельщики осыпали Овечкина овациями и выражали ему горячую поддержку, несмотря на то, что сам он отказывался обсуждать царившую вокруг неопределенность. Теперь у них будет еще несколько таких моментов", — написал журналист.

Он же в своем материале проанализировал действия "Вашингтона" на рынке с учетом нового контракта Овечкина. По мнению автора The Athletic, "столичные" действительно собираются бороться за Кубок Стэнли в новом сезоне, и Александр Михайлович должен внести в эту цель свой вклад.

"На протяжении многих лет "Кэпиталз" совмещали погоню Овечкина за рекордом по голам с перестройкой "на ходу". В прошлом сезоне ни одна команда, не попавшая в плей-офф, не набрала больше очков, чем "Вашингтон" (95). В сезоне-2024/25 "Кэпс" выиграли Столичный дивизион и вышли во второй раунд плей-офф Кубка Стэнли. Теперь эта перестройка, похоже, в основном завершена. В начале межсезонья у клуба было более 30 миллионов долларов свободного места под потолком зарплат и планы по усилению линии нападения игроками высокого уровня. Им это удалось благодаря переходам Джордана Кайру и Алекса Така, а также Буна Дженнера, — написал Джентиль.

« — Эти шаги приблизили "Вашингтон" к верхнему пределу потолка зарплат сильнее, чем ожидалось изначально, однако Овечкин, как игрок старше 35 лет, имел право подписать контракт с большим количеством бонусов и перенести часть выплат за сезон-2026/27 на следующий год. Теперь перед "Кэпс" стоят вопросы: достаточно ли они усилились, чтобы перейти в категорию главных претендентов на титул в новом сезоне, и какую именно роль в этих планах будет играть Овечкин — игрок, в некотором смысле, специфического профиля. Ответы на эти вопросы появятся со временем. Но в четверг разрешилась главная интрига межсезонья".

© AP Photo / Tony Gutierrez Александр Овечкин © AP Photo / Tony Gutierrez Александр Овечкин

О шансах "Вашингтона" пошуметь в плей-офф порассуждала и Сэмми Сильбер — одна из главных журналисток в США среди тех, кто освещает деятельность столичного клуба. В своем материале на The Hockey News она уверенно заявляет: "Кэпс", продлив Овечкина и сделав несколько приобретений, поставили на кон все".

« "Кэпиталз" сделали смелое заявление: они готовы на все. Руководство "Вашингтона" со дня открытия рынка свободных агентов заложили мощный фундамент. Что касается Овечкина, то он все еще полон сил. В сентябре ему исполнится 41 год, и он постарается показать, что все еще способен на многое, присоединившись к обновленной группе нападающих. Его роль, вероятно, изменится, но он с радостью примет эти изменения, поставив во главу угла победу. В конце концов, одним из условий его возвращения в "Вашингтон" было превращение команды в реального претендента на Кубок Стэнли", — написала Сильбер.

Она также допустила вариант, при котором Овечкин в новом сезоне будет играть в нижних звеньях, но в то же время предположила, что Александр Михайлович может составить первую тройку атаки вместе со своим давним знакомым Диланом Строумом и новичком клуба Джорданом Кайру.

© AP Photo / Erin Hooley Александр Овечкин © AP Photo / Erin Hooley Александр Овечкин

Автор портала The Hockey Writers Вивек Калия также выразил мнение, что "Вашингтон" с Овечкиным в новом сезоне будет стремиться к тому, чтобы оказаться среди претендентов на Кубок Стэнли. Но вместе с этим журналист обратил большое внимание на то, насколько огромное наследие оставит после себя Ови. При этом Калия допустил, что следующий сезон может и не быть для российского голеадора последним в НХЛ:

"Вашингтон" позаботился о том, чтобы не потерять лицо франшизы. Будущий член Зала хоккейной славы Александр Овечкин останется в "Кэпиталз" минимум еще на один сезон. Для болельщиков клуба этот контракт — именно то, на что они надеялись. Всю свою карьеру в НХЛ Ови провел в составе "Кэпс" и стал не только величайшим игроком в истории франшизы, но и величайшим снайпером в истории хоккея. Теперь у него появится еще одна возможность приумножить свое выдающееся наследие, стремясь завоевать еще один Кубок Стэнли. Невозможно отделить Овечкина от "Кэпиталз". С момента выбора на драфте НХЛ 2004 года под первым номером Алекс превратил "Вашингтон" в постоянного претендента на чемпионство и помог команде завоевать первый в истории Кубок Стэнли в 2018 году.

« Его влияние простирается далеко за пределы голов и эффектных празднований. Овечкин стал сердцем организации, являясь капитаном с 2010 года и создавая культуру, основанную на конкурентоспособности и преданности. Даже на этом этапе своей карьеры его лидерские качества остаются бесценными в раздевалке. Новый контракт позволяет обеим сторонам иметь гибкость: клуб сохранил капитана, не обременив себя долгосрочными обязательствами, а Ови получил шанс побороться за чемпионство, прежде чем решить, что будет дальше.

В свои 40 лет Овечкину уже почти нечего доказывать в индивидуальном плане. Его послужной список, достойный Зала славы, уже полностью сформирован, и каждая сыгранная им игра еще больше укрепляет его место среди величайших хоккеистов всех времен. Но чемпионские титулы зачастую определяют наследие не меньше, чем рекорды. С приходом Кайру и Така в и без того конкурентоспособный состав "Вашингтон", похоже, полон решимости дать своему капитану последний реальный шанс побороться за второй Кубок Стэнли. Станет ли этот сезон последним для Овечкина в НХЛ, покажет время".

© AP Photo / Nick Wass Александр Овечкин © AP Photo / Nick Wass Александр Овечкин

Не остались в стороне и канадцы. Авторы Sportsnet обратились к тому, что весь мир обсуждал на протяжении последних лет, — рекорду Овечкина по голам в НХЛ. В апреле 2025-го Александр Михайлович превзошел Уэйна Гретцки и стал лучшим снайпером в истории чемпионатов лиги. Свой рекорд Ови продолжает обновлять. Перед стартом нового сезона в его активе 929 шайбы.

« "Алекс Овечкин пока не готов покинуть НХЛ, и теперь у него есть шанс сделать свой рекорд по голам в "регулярках" НХЛ еще более неприступным. Овечкин, которому 17 сентября исполнится 41 год, подписал контракт с базовой зарплатой в 1 миллион долларов и бонусами в размере еще 8 млн долларов: 3,25 млн подписного бонуса и 4,75 млн — ветеранских. Структура его контракта позволяет "столичным" учитывать в потолке зарплат только 4,25 миллиона долларов. Все это поможет "Кэпс" собрать команду, которая позволит Овечкину достойно завершить карьеру, если этот сезон действительно станет для него последним", — отметили журналисты Sportsnet.