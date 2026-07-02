В НХЛ заявили, что рады решению Овечкина продлить контракт с "Вашингтоном"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин продлил контракт с клубом на один год.
- Заместитель комиссара Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Билл Дэйли заявил, что в организации рады решению хоккеиста.
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Заместитель комиссара Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Билл Дэйли заявил РИА Новости, что в организации рады решению российского нападающего "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина продлить контракт с клубом.
В четверг Овечкин продлил соглашение с "Вашингтоном" на один год. Зарплата, учитывающаяся под потолком, составит 4,25 млн долларов. При этом с учетом бонусов его заработок может достичь 9 млн.
"Мы очень рады, что Алекс согласился провести еще хотя бы один сезон в "Вашингтоне". Очень хорошая новость для НХЛ", - сказал Дэйли.