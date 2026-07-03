Ямаль признан лучшим футболистом матча ЧМ против австрийцев

Краткий пересказ от РИА ИИ Ламин Ямаль признан лучшим игроком матча 1/16 финала чемпионата мира между Испанией и Австрией.

Сборная Испании разгромила Австрию со счетом 3:0 и вышла в 1/8 финала, а Ямаль был заменен на 85-й минуте.

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Нападающий "Барселоны" и сборной Испании Ламин Ямаль признан лучшим игроком матча 1/16 финала чемпионата мира против команды Австрии, сообщается на сайте Международной федерации футбола (ФИФА).

Испанцы в четверг разгромили сборную Австрии со счетом 3:0 и вышли в 1/8 финала. 18-летний Ямаль вышел в стартовом составе и был заменен на 85-й минуте.

Всего на счету Ямаля 29 матчей и 7 голов в составе сборной Испании.