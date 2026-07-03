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Ямаль признан лучшим футболистом матча ЧМ против австрийцев - РИА Новости Спорт, 03.07.2026
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Футбол
 
00:18 03.07.2026
Ямаль признан лучшим футболистом матча ЧМ против австрийцев

Ямаль признан лучшим футболистом матча 1/16 финала ЧМ против австрийцев

© REUTERS / Matthew ChildsЛамин Ямаль
Ламин Ямаль - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© REUTERS / Matthew Childs
Ламин Ямаль
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Ламин Ямаль признан лучшим игроком матча 1/16 финала чемпионата мира между Испанией и Австрией.
  • Сборная Испании разгромила Австрию со счетом 3:0 и вышла в 1/8 финала, а Ямаль был заменен на 85-й минуте.
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Нападающий "Барселоны" и сборной Испании Ламин Ямаль признан лучшим игроком матча 1/16 финала чемпионата мира против команды Австрии, сообщается на сайте Международной федерации футбола (ФИФА).
Испанцы в четверг разгромили сборную Австрии со счетом 3:0 и вышли в 1/8 финала. 18-летний Ямаль вышел в стартовом составе и был заменен на 85-й минуте.
ЧМ по футболу 2026
02 июля 2026 • начало в 22:00
Завершен
Испания
3 : 0
Австрия
36‎’‎ • Микель Оярсабаль
(Марк Кукурелья)
66‎’‎ • Педро Порро
(Алехандро Баэна)
89‎’‎ • Микель Оярсабаль
(Марк Кукурелья)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Всего на счету Ямаля 29 матчей и 7 голов в составе сборной Испании.
Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран - США, Канады и Мексики. Турнир завершится 19 июля.
Ламин Ямаль - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
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1 июля, 10:00
 
ФутболСпортИспанияАвстрияЛамин ЯмальСШАМеждународная федерация футбола (ФИФА)БарселонаЧМ по футболу 2026
 
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