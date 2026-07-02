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ВСУ ударили по автобусу, ехавшему из Белоруссии, есть пострадавшие - РИА Новости, 02.07.2026
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14:57 02.07.2026 (обновлено: 17:35 02.07.2026)
ВСУ ударили по автобусу, ехавшему из Белоруссии, есть пострадавшие

Беспилотник ВСУ атаковал автобус на границе России и Белоруссии

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Украинский дрон атаковал пассажирский автобус Минск — Гомель — Анапа в Брянской области.
  • В нем находились 19 человек, трое из них пострадали.
  • Граждан Белоруссии перевезли в Гомельскую область, а шестерых россиян разместили в ПВР.
  • Возбуждено дело о теракте.
МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Дрон ВСУ ударил по пассажирскому автобусу Минск — Гомель — Анапа в Брянской области, сообщил телеканал "Первый информационный".
"Сегодня в 11:55 в районе населенного пункта Красная Гора <...> на автостоянке в транспорт влетел беспилотник", — говорится в публикации.
© Фото : NEWS.BY/TelegramПоследствия атаки дрона ВСУ на автобус на границе Белоруссии и России
Последствия атаки дрона ВСУ на автобус на границе Белоруссии и России - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© Фото : NEWS.BY/Telegram
Последствия атаки дрона ВСУ на автобус на границе Белоруссии и России
В нем находились 19 человек. По данным Минздрава Белоруссии, пострадали двое водителей и пассажир.
Как рассказал врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук, граждан республики перевезли в Гомельскую область, а шестерых россиян разместили в ПВР.
В СК России заявили, что взрывное устройство сдетонировало в непосредственной близости от автобуса. Возбуждено дело о теракте.
В свою очередь, МВД Белоруссии перебросило дополнительные наряды в приграничные районы Гомельской области, все подразделения будут работать в усиленном режиме.
Фрагмент двигателя беспилотника - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
Белорусский депутат прокомментировал удар ВСУ по автобусу
Вчера, 15:53
Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник назвал случившееся попыткой Киева спровоцировать и вывести из равновесия руководство Белоруссии. По его словам, такую стратегию одобрили западные спонсоры.
Это уже не первый случай подобной атаки ВСУ в регионе. В середине июня они ударили по автобусу с детьми. В салоне было 44 пассажира, из них 28 — ученики ДЮСШ № 2 города Речицы. Погибла женщина, сопровождавшая их. Восемь человек получили ранения.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияПроисшествияМинскАнапаГомельБелоруссияЕгор КовальчукВооруженные силы УкраиныСледственный комитет России (СК РФ)Брянская область
 
 
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