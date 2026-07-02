ВСУ ударили по автобусу, ехавшему из Белоруссии, есть пострадавшие

Краткий пересказ от РИА ИИ Украинский дрон атаковал пассажирский автобус Минск — Гомель — Анапа в Брянской области.

В нем находились 19 человек, трое из них пострадали.

Граждан Белоруссии перевезли в Гомельскую область, а шестерых россиян разместили в ПВР.

Возбуждено дело о теракте.

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Дрон ВСУ ударил по пассажирскому автобусу Минск — Гомель — Анапа в Брянской области, сообщил телеканал "Первый информационный".

11:55 в районе населенного пункта Красная Гора <...> на автостоянке в транспорт влетел беспилотник", — говорится в "Сегодня вв районе населенного пункта Красная Гора <...> на автостоянке в транспорт влетел беспилотник", — говорится в публикации

© Фото : NEWS.BY/Telegram Последствия атаки дрона ВСУ на автобус на границе Белоруссии и России © Фото : NEWS.BY/Telegram Последствия атаки дрона ВСУ на автобус на границе Белоруссии и России

В нем находились 19 человек. По данным Минздрава Белоруссии, пострадали двое водителей и пассажир.

Как рассказал врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук, граждан республики перевезли в Гомельскую область, а шестерых россиян разместили в ПВР .

В СК России заявили, что взрывное устройство сдетонировало в непосредственной близости от автобуса. Возбуждено дело о теракте.

В свою очередь, МВД Белоруссии перебросило дополнительные наряды в приграничные районы Гомельской области, все подразделения будут работать в усиленном режиме.

Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник назвал случившееся попыткой Киева спровоцировать и вывести из равновесия руководство Белоруссии. По его словам, такую стратегию одобрили западные спонсоры.