СК раскрыл подробности об атаке ВСУ на автобус в Брянской области

"В этот момент автобус был атакован беспилотным летательным аппаратом, взрывное устройство сдетонировало в непосредственной близости от транспортного средства. В результате этого преступления пострадали два водителя автобуса – граждане Республики Беларусь. Им оказана необходимая медицинская помощь", - сказала она.