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СК раскрыл подробности об атаке ВСУ на автобус в Брянской области - РИА Новости, 02.07.2026
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15:56 02.07.2026 (обновлено: 16:00 02.07.2026)
СК раскрыл подробности об атаке ВСУ на автобус в Брянской области

СК: взрывное устройство сдетонировало около атакованного ВСУ автобуса

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Брянской области в непосредственной близости от автобуса, атакованного беспилотным летательным аппаратом, сдетонировало взрывное устройство.
  • Пострадали два водителя автобуса — граждане Республики Беларусь, им оказана необходимая медицинская помощь.
  • Следственный комитет России даст уголовно-правовую оценку действиям украинских военнослужащих.
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Взрывное устройство сдетонировало в непосредственной близости от атакованного ВСУ автобуса в Брянской области, сообщила РИА Новости официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
По данным следствия, днем 2 июля после пересечения российско-белорусской границы туристический автобус из Белоруссии находился на стоянке в районе брянского села Красный камень.
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"В этот момент автобус был атакован беспилотным летательным аппаратом, взрывное устройство сдетонировало в непосредственной близости от транспортного средства. В результате этого преступления пострадали два водителя автобуса – граждане Республики Беларусь. Им оказана необходимая медицинская помощь", - сказала она.
Подчеркивается, что на месте происшествия ликвидируются последствия атаки, ведется сбор доказательств, устанавливаются тип и модель дрона ВСУ, а также все обстоятельства произошедшего. Пассажиры автобуса эвакуированы.
"Следственный комитет России даст уголовно-правовую оценку действиям украинских военнослужащих, которые организовали очередной террористический акт против мирных граждан", - подчеркнула Петренко.
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