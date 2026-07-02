СК раскрыл подробности об атаке ВСУ на автобус в Брянской области

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Брянской области в непосредственной близости от автобуса, атакованного беспилотным летательным аппаратом, сдетонировало взрывное устройство.
- Пострадали два водителя автобуса — граждане Республики Беларусь, им оказана необходимая медицинская помощь.
- Следственный комитет России даст уголовно-правовую оценку действиям украинских военнослужащих.
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Взрывное устройство сдетонировало в непосредственной близости от атакованного ВСУ автобуса в Брянской области, сообщила РИА Новости официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
По данным следствия, днем 2 июля после пересечения российско-белорусской границы туристический автобус из Белоруссии находился на стоянке в районе брянского села Красный камень.
"В этот момент автобус был атакован беспилотным летательным аппаратом, взрывное устройство сдетонировало в непосредственной близости от транспортного средства. В результате этого преступления пострадали два водителя автобуса – граждане Республики Беларусь. Им оказана необходимая медицинская помощь", - сказала она.
Подчеркивается, что на месте происшествия ликвидируются последствия атаки, ведется сбор доказательств, устанавливаются тип и модель дрона ВСУ, а также все обстоятельства произошедшего. Пассажиры автобуса эвакуированы.
"Следственный комитет России даст уголовно-правовую оценку действиям украинских военнослужащих, которые организовали очередной террористический акт против мирных граждан", - подчеркнула Петренко.